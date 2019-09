Teixeira isi pregateste revenirea. Surpriza! Cu ce echipa de Liga 2 se pregateste sa semneze 

"Lupii galbeni" mai pregatesc doua mutari importante pentru a intari echipa

Cei de la Petrolul Ploiesti au ca obiectiv promovarea in Liga 1, astfel ca isi folosesc toate resursele pentru a aduce inapoi doi jucatori importanti, care au contribuit la multe victorii ale ploiestenilor.

Tot mai aproape de Petrolul ar fi Filipe Teixeira si Hamza Younes, insa oficialii clubului se afla in discutii cu cei doi jucatori. Hamza a mai evoluat doua sezoane in tricoul "lupilor", 2012-2014, marcand 52 de aparitii si 34 de goluri marcate, in timp ce portughezul Teixeira a evoluat in perioada 2013-2015, bifand 49 de aparitii si 15 goluri.

Flavius Stoican si Marius Stan confirma negocierile

In cadrul conferintei de presa premergatoare meciului dintre Petrolul si Ripensia Timisoara, antrenorul ploiestenilor si presedintele clubului au confirmat interesul clubului pentru cei doi jucatori si faptul ca se afla in negocieri avansate.

"Sunt doi jucatori care au facut performanta aici. Ne gandim ca prin venirea lor, jocul se imbunatateste, oamenii vad lucrul acesta. Eu sunt dator sa ii fac sa joace la capacitate maxima, ar fi un lucru bun sa reusim sa ii aducem, ganditi-va ca nu e foarte usor, Hamza a castigat destul de bine acolo si daca va veni, va veni pentru echipa pentru ca o iubeste.

Texeira a facut performanta aici, e un jucator care a refuzat mai multe oferte din alte parti", a declarat Stoican in cadrul conferintei de presa.

"Ne-am dori sa se intample, e sub "daca" si cand vorbesti cu "daca" e mai bine sa taci. Ne dorim sa ii aducem. Sunt discutii, dar nefinalizate. Dureaza pentru ca orice transfer implica parcurgerea unor pasi si eliminarea unor subiecte/probleme de ordin contractual", a concis Marius Stan.