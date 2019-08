FCSB pregateste calificare in grupele Europa League cu secundul secundului! Cine e antrenor la Guimaraes

Vergil Andronache ar putea conduce pe FCSB pentru ultima data din postura de „principal”. Partida cu Vitoria Guimaraes este astazi de la 21.30 in direct la Pro TV!

Antrenorul Vitoriei Guimaraes este, din iunie 2019, Ivo Vieira (43 ani). Acesta a fost un jucator reprezentativ pentru Nacional Madeira, pentru care a debutat la 18 ani, in 1994, si a reusit promovari din liga a treia pana in prima liga portugheza, dar si sa obtina cea mai buna clasare din istoria clubului, locul 4, in 2002. Doi ani mai tarziu, in 2004, Vieira s-a retras din activitate, la doar 28 de ani, din cauza unor probleme medicale. Ulterior, el le-a pregatit ca Nacional Madeira (juniori, antrenor secund, antrenor interimar seniori), Maritimo Funchal (echipa secunda, antrenor secund, antrenor principal seniori), Desportivo Aves, Academica Coimbra, Desportivo Estoril si Moreirense.

In sezonul trecut, el a terminat pe locul al saselea cu echipa din Moreira de Conegos, la egalitate cu Guimaraes, dar a pierdut locul de Europa League din cauza golaverajului mai slab. In aceasta vara, dupa plecarea la Sahtior Donetk a lui Luis Castro, antrenorul care in sezonul trecut a terminat pe locul 5 in Primeira Liga, dupa Benfica, FC Porto, Sporting si Braga si a ajuns pana in sferturile de finala ale Cupei Portugaliei, Vieira a preluat pe Vitoria Guimaraes. El este considerat unul dintre cei mai valorosi tineri tehnicieni din noua generatie a fotbalului portughez.

De cealalta parte, dupa plecarea lui Bogdan Andone, FCSB a ramas pe mana lui Vergil Andronache (48 ani), care a fost adus la FCSB de Mihai Teja, ca secund al sau, la inceputul lui 2019, si a ramas in club alaturi de Bogdan Andone, dar si dupa plecarea acestuia din urma. El a fost antrenor la centrul de copii si juniori al Sportului Studentesc si a condus prima echipa a „studentilor”, terminand pe primul loc turul Ligii 2, in sezonul 2013-2014, inainte ca Vasile Siman sa desfiinteze echipa. Ulterior, acesta a mai activat la Juniorul Bucuresti, Viitorul Domnesti si, pentru o scurta perioadă, la CFR Cluj II, fiind considerat un excelent antrenor de juniori si un dedicat antrenor secund.

Narcis Raducan, managerul general al echipei, a anuntat deja ca, la returul cu Vitoria Guimaraes, pe banca echipei va sta un alt antrenor. Pana acum, Mircea Lucescu, Marius Sumudica, Marius Maldarasanu, Edi Iordanescu, Costel Enache, Devis Mangia, Toni Conceicao, Walter Zenga, Catalin Anghel, Laurentiu Rosu, Ilie Poenaru si chiar Ionut Lutu au refuzat sa preia postul de antrenor principal al FCSB, in conditiile in care patronul Gigi Becali a anuntat ca isi rezerva dreptul de a face transferurile, de a alcatui primul „11” si de a dicta schimbarile dupa bunul sau plac.