Fabulos! Plecat de la FCSB, Bogdan Andone a semnat ca JUCATOR cu o echipa din Romania! Unde va evolua fostul principal al vicecampioanei

Bogdan Andone (44 de ani) a plecat de la FCSB dupa dubla cu Alashkert, locul sau pe banca fiind luat provizoriu de Vergil Andronache.

Bogdan Andone a avut un periplu extrem de scurt pe banca FCSB-ului. El a decis sa plece dupa doar 7 partide, dintre care 4 in preliminariile UEFA Europa League. Acesta a spus in momentul demisiei ca "nu accepta sa fie criticat pentru decizii care nu ii apartin", facand trimitere la implicarea patronului Gigi Becali in alcatuirea echipei.

Bogdan Andone va juca la Vama Seaca, in Liga a 4-a

Plecat de la FCSB, Bogdan Andone s-a intors la Aiud, in orasul natal. Alba-Sport.ro noteaza ca fostul antrenor al vicecampioanei a decis sa joace din nou fotbal.

Potrivit sursei citate, Bogdan Andone va juca pentru Vama Seaca, in liga a patra, alaturi de fratele sau Radu Andone, dar si de Marius Todea, Cosmin Mataranga, Ioan Andrea, Robert Nagy, Iulian Marian, Adrian Eduard, Daniel Bodog si Edi Crisan.

Andone va debuta la Vama Seaca chiar in acest weekend, echipa avand programat un meci contra celor de la CS Universitatea Alba Iulia, la Vintu de Jos.