BREAKING NEWS | Surpriza colosala la FCSB! Cine este noul antrenor al echipei

Gigi Becali s-a inteles cu un nou antrenor care urmeaza sa fie prezentat vineri!

Bogdan Arges Vintila este noul antrenor de la FCSB! Fostul portar a fost crescut la juniorii Stelei, insa in fotbal a debutat la FC Arges pentru care a jucat intre 1993 si 1999, cu o pauza de un an in care a fost la Rapid. El a mai trecut apoi pe la FC National, Bursaspor si Concordia Chiajna si are 5 selectii in nationala Romaniei!

Cariera de antrenor si-a inceput-o in 2010 la Concordia Chiajna, pentru ca apoi sa faca o pauza pana in 2013 cand i-a luat locul pentru o scurta perioada lui Gica Hagi la Viitorul. A mai pregatit nationala Under 17 a Romaniei, pe FC Voluntari si pe Metaloglobus.

Ultima pozitie de antrenor a fost de secund, in urma cu un an, alaturi de Marius Maldarasanu la Astra. Practic, Bogdan Arges Vintila a fost in acte "principal", deoarece Maldarasanu nu avea licenta PRO. Arges Vintila a fost propunerea lui Alexandru Tudor.