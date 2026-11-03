La o zi după înfrângerea cu 0-1 în fața lui „U” Cluj, Robert Niță a fost invitat la VOYO Sport Live, unde, printre altele, a analizat și situația lui Vali Crețu. La 37 de ani, fundașul dreapta continuă să fie o variantă importantă pentru fosta campioană a României, iar oficialul Rapidului consideră că acesta are postul asigurat.

„FCSB are nevoie de fundaș dreapta și va juca tot Crețu. Uită-te ce a fost până acum. Noi vorbim statistic. Păi și atunci? Indiferent cine vine, la un moment dat, după câteva meciuri, se revine la Crețu! Bravo lui!”, a spus Robert Niță.

Vali Crețu, 258 de meciuri pentru FCSB

Fundașul a bifat 12 apariții în acest sezon, dintre care 10 în Superliga și două în preliminariile Conference League. A oferit și o pasă decisivă, iar totalul minutelor jucate se ridică la 826.

Crețu a ajuns la FCSB în 2019, de la Gaz Metan Mediaș, și a strâns 258 de meciuri în tricoul roș-albaștrilor. În această perioadă, a marcat un gol și a oferit 23 de pase decisive.