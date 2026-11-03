GALERIE FOTO Bernadette Szocs, victorie pe repede înainte în primul tur de la WTT Champions Frankfurt 2026

Bernadette Szocs, victorie pe repede înainte în primul tur de la WTT Champions Frankfurt 2026 Sporturi
SPORT.RO
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Bernadette Szocs a debutat cu dreptul la WTT Champions Frankfurt 2026. 

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Bernadette SzocsYu-Han PengWTT Champions Frankfurt 2026
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Sportiva din România a învins-o fără drept de apel pe Yu-Han Peng, din Taiwan, și s-a calificat în turul al doilea al competiției din Germania.

Jucătoarea în vârstă de 31 de ani, aflată pe locul 21 în clasamentul mondial, s-a impus cu 3-0, după o partidă care a durat doar 25 de minute. Scorul pe seturi a fost 11-9, 11-8, 11-9.

Bernadette Szocs și-a luat revanșa

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Szocs a avut emoții în primul act, când adversara a condus cu 9-7. Românca a răspuns însă cu patru puncte consecutive și a câștigat setul cu 11-9. Apoi, a controlat jocul și și-a adjudecat următoarele două acte cu același scor, 11-8 și 11-9.

A fost a doua întâlnire dintre cele două sportive. În februarie 2026, Yu-Han Peng câștigase cu 3-0, la WTT Star Contender Chennai. De această dată, Bernadette Szocs și-a luat revanșa.

La ediția din 2025 a turneului de la Frankfurt, românca a fost eliminată încă din primul tur, după un duel cu buna sa prietenă Sofia Polcanova. Austriaca s-a impus atunci cu 3-2, în decisiv.

WTT Champions Frankfurt 2026 se desfășoară în perioada 3-8 noiembrie. România este reprezentată la competiția din Germania și de Eliza Samara, care urmează să intre în concurs.

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