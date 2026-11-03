Jucătoarea în vârstă de 31 de ani, aflată pe locul 21 în clasamentul mondial, s-a impus cu 3-0, după o partidă care a durat doar 25 de minute. Scorul pe seturi a fost 11-9, 11-8, 11-9.

Sportiva din România a învins-o fără drept de apel pe Yu-Han Peng , din Taiwan, și s-a calificat în turul al doilea al competiției din Germania.

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Szocs a avut emoții în primul act, când adversara a condus cu 9-7. Românca a răspuns însă cu patru puncte consecutive și a câștigat setul cu 11-9. Apoi, a controlat jocul și și-a adjudecat următoarele două acte cu același scor, 11-8 și 11-9.

A fost a doua întâlnire dintre cele două sportive. În februarie 2026, Yu-Han Peng câștigase cu 3-0, la WTT Star Contender Chennai. De această dată, Bernadette Szocs și-a luat revanșa.

La ediția din 2025 a turneului de la Frankfurt, românca a fost eliminată încă din primul tur, după un duel cu buna sa prietenă Sofia Polcanova. Austriaca s-a impus atunci cu 3-2, în decisiv.

WTT Champions Frankfurt 2026 se desfășoară în perioada 3-8 noiembrie. România este reprezentată la competiția din Germania și de Eliza Samara, care urmează să intre în concurs.