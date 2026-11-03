Detalii sfâșietoare din cazul morții lui Jesus de Miguel

Noi detalii sfâșietoare au ieșit la suprafață în presa iberică. Soția decedatului a fost prezentă la meci și a văzut cum bărbatul ei a încasat lovitura fatală care i-a provocat un stop cardiac.

Soția lui Jesus de Miguel, în stare de șoc

Cei doi aveau o relație de mai mulți ani. Femeia se află în stare de șoc, după ce a văzut tragedia alături de fiica lor în vârstă de un an și patru luni.

La rândul său, portarul Jesus Owono, care l-a lovit pe de Miguel într-un duel pentru minge, trăiește momente oribile.

Pe lângă sentimentul de vinovăție, Owono se confruntă cu un val de insulte pe rețelele sociale, potrivit Marca, care citează Sport.