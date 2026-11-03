Detalii sfâșietoare din cazul morții lui Jesus de Miguel

Noi detalii sfâșietoare au ieșit la suprafață în presa iberică. Soția decedatului a fost prezentă la meci și a văzut cum bărbatul ei a încasat lovitura fatală care i-a provocat un stop cardiac.
Soția lui Jesus de Miguel, în stare de șoc
Cei doi aveau o relație de mai mulți ani. Femeia se află în stare de șoc, după ce a văzut tragedia alături de fiica lor în vârstă de un an și patru luni.
La rândul său, portarul Jesus Owono, care l-a lovit pe de Miguel într-un duel pentru minge, trăiește momente oribile.
Pe lângă sentimentul de vinovăție, Owono se confruntă cu un val de insulte pe rețelele sociale, potrivit Marca, care citează Sport.
Jesus Owono poate ajunge la închisoare
Portarul celor de la FC Andorra, Jesus Owono, ar putea ajunge în spatele gratiilor în urma decesului atacantului Jesus de Miguel, după duelul direct dintre cei doi din liga secundă spaniolă.
Tragedia s-a produs după ce vârful lui CD Tenerife, în vârstă de 30 de ani, a urmărit o minge lungă pe finalul partidei de luni, 2 noiembrie, și a fost lovit cu genunchiul de goalkeeper-ul ieșit să intervină. Jucătorul s-a prăbușit pe gazon în stop cardiac, iar medicii l-au resuscitat și l-au transportat la terapie intensivă, însă acesta a murit marți dimineață, la ora locală 08:00, după ce starea sa neurologică s-a agravat peste noapte. Arbitrul a abandonat întâlnirea la scorul de 2-2.
„Sfâșiați de durere, cu un nod în gât și incapabili să credem că acest lucru este adevărat”, a transmis clubul din Tenerife pe contul oficial de X, în momentul în care a anunțat decesul fotbalistului.
Ce prevede Codul Penal din Spania în cazul lui Jesus Owono
Moartea atacantului deschide acum discuția despre răspunderea penală a portarului de la FC Andorra. Potrivit publicației Goal, care citează cotidianul spaniol Sport, cazul poate fi încadrat la ucidere din culpă dacă autoritățile stabilesc că ieșirea lui Owono a depășit riscurile asumate în fotbalul profesionist și a implicat o neglijență gravă.
Articolul 142 din Codul Penal spaniol pedepsește provocarea morții unei persoane prin neglijență gravă cu închisoarea de la unu la patru ani. În situația în care fapta este încadrată la o neglijență mai puțin gravă, sancțiunea se transformă într-o pedeapsă calculată pe o perioadă cuprinsă între trei și 18 luni.
O eventuală anchetă penală va putea fi demarată după ce anchetatorii vor analiza imaginile video pentru determina poziția mingii, direcția de deplasare a portarului și dacă impactul putea fi evitat.