Daria Silişteanu, reacție de mare campioană după ce i-a adus României un aur istoric

Daria Silişteanu, reacție de mare campioană după ce i-a adus României un aur istoric Sporturi
Alexandru Hațieganu
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JOT 2026: Înotătoarea Daria Silişteanu a cucerit medalia de aur la 100 m spate.

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Înotătoarea română Daria Silişteanu a cucerit medalia de aur în proba de 100 m spate, marţi, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar (Senegal), cu timpul de 59 sec 98/100.

Aur după argint pentru Daria Silişteanu 

Medalia de argint a revenit sportivei sud-coreene Seungwon Kim (1 min 00 sec 25/100), iar bronzul a fost adjudecat de înotătoarea argentiniană Cecilia Dieleke (1 min 00 sec 83/100).

Daria Silişteanu

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La 400 m liber masculin, Luca Ştefan Marinescu s-a clasat pe locul al patrulea (3 min 56 sec 82/100), la circa patru secunde de medalia de bronz.

Silişteanu a adus a doua medalie delegaţiei României la Jocurile de la Dakar, ea câştigând-o şi pe prima, argint în proba de 100 m fluture feminin.

Reacția Dariei Silişteanu

Daria Silişteanu a declarat, marţi, după ce a obţinut medalia de aur la 100 m spate la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026, că speră să se impună şi în proba de 50 m spate.

„Ştiam că pot s-o bat pe coreeancă, dar am avut totuşi mici emoţii. Sunt bucuroasă că am câştigat şi sper să câştig şi la 50 m spate”, a declarat Daria, potrivit COSR.

Antrenorul Andrei Pinticanu a mărturisit că se aştepta la victorie, dar s-a bucurat mai ales că Daria a înotat fără greşeală.

Din tribune, colegii din Team Romania, George Boroi, secretarul general al COSR şi Nicolae Năstase, ambasadorul României în Senegal, alături de soţia sa Andreea, au încurajat-o pe sportiva tricoloră, conform News.ro

A patra ediţie de vară a Jocurilor Olimpice de Tineret

Cea de-a patra ediţie de vară a Jocurilor Olimpice de Tineret - Dakar 2026 se desfăşoară în premieră pe continentul african, în Senegal, în perioada 31 octombrie - 13 noiembrie, notează Agerpres

România participă cu 16 sportivi, la 10 discipline: atletism, gimnastică artistică, lupte, înot, scrimă, tenis de masă, tir cu arcul, triatlon, box şi canotaj.

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