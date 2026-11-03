Răzvan Lucescu, crucificat la televiziunea din Qatar: „Rușinos!“

Pe cât de bine i-a mers lui Răzvan Lucescu (57 de ani) în Champions League, p când era la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), pe atât de rău îi merge acum, în aceeași competiție, la Al-Sadd Doha (Qatar).

În Arabia Saudită, Lucescu jr a reușit câștigarea trofeului, în primul său sezon, în 2019, rezultat care l-a transformat în idolul fanilor. Inclusiv acum, tehnicianul român e o figură foarte populară în Regat, în contul triumfului său, în Champions League, acum șapte ani.

Din păcate pentru Răzvan, rezultatele sale spectaculoase, în competiția continentală, sunt de domeniul trecutului. Pentru că prezentul, la Al-Sadd Doha, e de coșmar! Și tocmai l-a transformat pe antrenorul român în „sacul de box“ al criticilor.

Răzvan Lucescu, 2 puncte din 12 posibile. Florinel Coman, zero barat!

Luni, în etapa a 4-a a Ligii Campionilor, două din cele trei reprezentante ale Qatarului în competiție, Al-Sadd Doha și Al-Gharafa, și-au continuat seria rezultatelor dezolante. Trupa pregătită de Răzvan Lucescu a remizat, acasă, cu Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), scor 0-0. Asta în condițiile în care formația adversă, deși deținătoarea trofeului, e în mare criză: vineri, în ultima etapă a campionatului saudit, a pierdut cu 1-6 cu Al-Shabab Riad!

În ceea ce privește Al-Gharafa, unde joacă Florinel Coman, situația e și mai urâtă. Echipa a fost învinsă, aseară, pe teren propriu, de Al-Qadsiah (Arabia Saudită): 0-5!

În acest moment, în grupa de Champions League Elite, zona de vest, ultimele două locuri sunt ocupate de formații din Qatar! Al-Sadd Doha e penultima cu 2 puncte, iar Al-Gharafa e „lanterna roșie“ cu zero puncte după patru runde.