Eduardo Camavinga (23 de ani) a oferit un moment amuzant la conferința de presă premergătoare meciului AEK Atena - Real Madrid de mâine, contând pentru etapa a cincea a grupei unice din Champions League.
Eduardo Camavinga, pus în dificultate de o întrebare prea rapidă
Mijlocașul central francez i-a cerut unui jurnalist spaniol să repete de trei ori o întrebare pe care nu a înțeles-o. Spaniolii sunt cunoscuți pentru modul rapid în care își vorbesc limba maternă.
„Vreau să te întreb despre vestiar! Ați avut două sezoane complicate, în care s-a vorbit inclusiv despre probleme între jucători. Cum sunteți acum și cum vă înțelegeți cu Mourinho?”, a fost întrebarea la care Camavinga i-a cerut reporterului să repete mai lent.
Răspunsul lui Camavinga
Eduardo Camavinga a putut să își înțeleagă interlocutorul cu ajutorul unei persoane care i-a tradus. Momentul i-a făcut să râdă pe participanții de la conferința de presă.
„Acum înțeleg! Întotdeauna am avut o relație bună, întotdeauna am fost o echipă unită. Pentru voi când nu sunt rezultate bune se întâmplă lucruri rele în vestiar, dar mereu am fost o echipă unită. Este doar unghiul din care vedeți voi lucrurile”, a răspuns Camavinga.