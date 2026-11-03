VIDEO Eduardo Camavinga, pus în dificultate de întrebarea unui jurnalist! Momentul a stârnit o criză de râs

Eduardo Camavinga, pus în dificultate de întrebarea unui jurnalist! Momentul a stârnit o criză de râs Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
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Eduardo Camavinga a fost protagonist într-un moment inedit înainte de AEK Atena - Real Madrid.

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Real MadridLiga CampionilorSpaniaEduardo Camavinga
Din articol

Eduardo Camavinga (23 de ani) a oferit un moment amuzant la conferința de presă premergătoare meciului AEK Atena - Real Madrid de mâine, contând pentru etapa a cincea a grupei unice din Champions League.

Eduardo Camavinga, pus în dificultate de o întrebare prea rapidă

Mijlocașul central francez i-a cerut unui jurnalist spaniol să repete de trei ori o întrebare pe care nu a înțeles-o. Spaniolii sunt cunoscuți pentru modul rapid în care își vorbesc limba maternă. 

Eduardo Camavinga, pus în dificultate de o întrebare prea rapidă / Imago Images

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„Vreau să te întreb despre vestiar! Ați avut două sezoane complicate, în care s-a vorbit inclusiv despre probleme între jucători. Cum sunteți acum și cum vă înțelegeți cu Mourinho?”, a fost întrebarea la care Camavinga i-a cerut reporterului să repete mai lent. 

Răspunsul lui Camavinga

Eduardo Camavinga a putut să își înțeleagă interlocutorul cu ajutorul unei persoane care i-a tradus. Momentul i-a făcut să râdă pe participanții de la conferința de presă. 

„Acum înțeleg! Întotdeauna am avut o relație bună, întotdeauna am fost o echipă unită. Pentru voi când nu sunt rezultate bune se întâmplă lucruri rele în vestiar, dar mereu am fost o echipă unită. Este doar unghiul din care vedeți voi lucrurile”, a răspuns Camavinga. 

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