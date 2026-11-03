„Dacă aş putea schimba Balonul de Aur pentru această Ligă a Campionilor? Sincer, da, aş face-o. Trofeele colective sunt motivul pentru care jucăm fotbal. (...) Trebuie să recunosc că câştigarea Balonului de Aur a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viaţa mea.

Harry Kane ar renunța la Balonul de Aur pentru trofeul Champions League

A fost ceva foarte special, dar să ridic această Ligă a Campionilor alături de Bayern ar fi incredibil. Dacă aş putea, aş alege Liga Campionilor, dar am norocul de a mă afla în poziţia de a le putea câştiga pe amândouă!”, a declarat atacantul britanic, scrie News.ro.

„De la decernarea Balonului de Aur, am primit multe reacţii pozitive. Poate pentru că parcursul meu a fost puţin diferit de cel al celorlalţi câştigători, având în vedere momentele dificile prin care a trebuit să trec, mai ales la începutul carierei.

Poate că oamenii nu se aşteptau să mă vadă atingând nivelul la care mă aflu astăzi. Dar, cu multă muncă, determinare şi rezilienţă, am reuşit să ajung aici”, a afirmat atacantul în vârstă de 33 de ani.

Printre cele mai marcante mesaje pe care le-a primit de la câştigarea premiului luni, Kane i-a menţionat pe „idolul său” David Beckham, legenda fotbalului american Tom Brady şi pe „prietenul" său Ed Sheeran.

Harry Kane, Balon de Aur la 33 de ani

La 33 de ani, căpitanul echipei engleze câştigă cea mai înaltă distincţie individuală după un sezon de excepţie. Atât pe plan individual, având în vedere că a marcat 73 de goluri în 65 de meciuri, cât şi pe plan colectiv, având în vedere că a ocupat locul al treilea la Cupa Mondială cu Anglia şi a realizat tripla (campionatul, cupa şi Supercupa Germaniei) cu Bayern München.

Căpitanul naţionalei Angliei şi prolificul atacant al echipei Bayern München este primul englez care câştigă acest trofeu în ultimii 25 de ani. În 2001, s-a impus Michael Owen.

Kane devine al cincilea englez care câştigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) şi Michael Owen (2001).