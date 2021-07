"Tigari din alea de care avea el fumeaza si procurorii in Olanda!" Valeriu Iftime, alaturi de jucatorul care are probleme cu legea

Fotbalul romanesc le-a vazut pe toate in ultimii ani.

Valeriu Iftime crede ca Maecky Ngombo, fotbalistul suspectat ca a avut droguri pe aeroport, este nevinovat, el nestiind care sunt legile din Romania, total diferite cand vine vorba de anumite substante interzise fata de Olanda, o tara permisiva din acest punct de vedere.

"El va pleca de la noi. El se simte nevinovat si eu il cred nevinovat. Tigari din alea din care facea in rasnita aia cu care l-au prins la aeroport eu cred ca in Olanda fumeaza si procurorii. Dar la noi s-au speriat. Mai mult a fost evenimentul creat in jurul copilului. Am vorbit cu el. Eu nu am spus ca e legal in Olanda sau in Romania, el nu a facut nimic ilegal, pentru ca, daca ar fi fost vreo lege incalcata, trebuia sa il ia cu haine cu tot, nu?



Nu au gasit nicio planta la el, urmele sunt urme si planta e planta, miligrame, nu stiu. Deci el nu a avut niciun defect. Singura chestie e ca a ramas echipamentul ala al producatorului de tigari, in care se macina tutunul sau ce era acolo, si atata tot. Categoric ca copilul fumeaza, dar el a venit si mi-a spus ca vrea sa faca test antidrog. Eu nu am vrut sa continui subiectul, pentru ca penibil.

Ma mai intrebau 50.000 de acum incolo: Aoleo, fumatorul, drogatul! Va dati seama ca el, de fiecare data cand era pe teren la Botosani, avea cantecul facut! De asta am spus ca e bine sa evitam astfel de subiect si fiecare sa-si vada de viata lui. E complicat, pentru ca avea contract cu mine, dar am gasit un impresar intelept si se pare ca a inteles mesajul meu. El nu mai face parte din lot", a spus Valeriu Iftime, conform digisport.