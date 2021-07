BREAKING NEWS! Fotbalistul recent transferat in Liga 1, prins cu droguri in aeroport! Anuntul momentului

Maecky Ngombo a fost protagonistul unui moment nefericit.

Maecky Ngombo a fost transferat la sfarsitul lunii iunie de FC Botsosani. Atacantul a venit liber de contract la echipa pregatita de Marius Criotoru si a semnat un contract valabil doua sezoane cu moldovenii.

Pana la a se remarca pe teren, jucatorul s-a evidentiat cu un eveniment negativ. In bagajele belgianului, razele X au descoperit urme de droguri. Incidentul s-a petrecut la aeroportul din Suceava, cand echipa pleca spre cantonamentul din Austria. Inclusiv autoritatile au confirmat existenta acestui caz.

"In data 29.06.2021, in postul de politie de frontiera Suceava, la iesirea din tara, in cursa spre directia Memmingen, in bagajul de mana al unui cetatean belgian a fost descoperit un grinder metalic in interiorul caruia erau urme de substanta vegetala tocata de culoare verde.

Persoana si-a continuat calatoria. Cazul a fost preluat de organele de politie competenta", a spus Fabian Badila, purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, pentru ziare.com. Conform aceleiasi surse, jucatorul a fost retinut o ora pe aeroportul din Suceava. In cele din urma, autoritatile l-au lasat sa plece.

De-a lungul carierei, Ngombo a jucat pentru Roda JC, Fortuna Dusseldorf, MK Dons, Ascoli, Go Ahead Eagles si CR Belouizdad.