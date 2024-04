"M-am cufundat în băutură, droguri și jocuri". Povestea fotbalistului care a avut tot și a trăit "într-o lume a durerii"

Fostul fotbalist în vârstă de 47 de ani, care pe parcursul carierei sale a jucat pentru echipe precum Crewe Alexandra, Liverpool, Charlton Athletic, Tottenham, Fulham și Blackburn Rovers, a povestit cum se simte un dependent și ce gânduri le trec prin cap când sunt în acea stare.

"În primă fază, am încercat anumite substanțe pentru a vedea dacă își fac efectul. După am amestecat mai multe,pentru că am avut nevoie să evadez din realitate. Iar realitatea înseamna să îmi confrunt problemele."

"Timp de o perioadă am fost dependent de cocaină. Am ajuns în punctul în care am crezut că nu pot face nimic fără ea. Ceea ce era absurd, desigur că puteam.

La început, reușești să gestionezi situația, poate consumi o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, hai, poate trei. Dar în cele din urmă, se acumulează și te prinde în mrejele ei." a declarat Danny Murphy, pentru podcastul "Ben Heath".

Danny Murphy și "lumea durerii"

"Am petrecut un an într-o lume a durerii"

"Când ai nevoie de ajutor, începi să înțelegi comportamentele unui dependent. Când am primit ajutor, am intrat în contact cu oameni care trecuseră prin aceeași situație. Am făcut terapie și lucruri în grup. Terapia a avut succes."

"Nu îmi mai este teamă de a vorbi despre asta și de a fi judecat acum," a explicat Murphy.

Danny Murphy, despre iadul personal

În 2021, Danny Murphy și-a făcut poveste cunoscută în jurnalul britanic 'The Mail on Sunday' .

"M-am bucurat de primii ani după retragerea din 2013, jucând golf și mergând în vacanțe cu familia, dar ceea ce s-a întâmplat apoi m-a lovit ca un ciocan.

"Realizarea că nu voi mai juca fotbal niciodată, combinată cu pierderea unei mari părți din economiile strânse, au dus la o adevărată depresie.

În zilele întunecate, timp de un an, m-am cufundat în băutură, droguri și jocuri de noroc. Căsnicia mea s-a destrămat, am intrat în conflict cu frații și prietenii mei și am devenit foarte izolat," a explicat el.

Cifrele lui Danny Murphy

În cariera sa de fotbalist, mijlocașul a strâns: