Botosani - FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro! Dinu Todoran incepe cursa pentru titlu fara trei jucatori de baza 

Meciul dintre Botosani si FCSB de la 20:30, va fi live text pe www.sport.ro.

Sezonul 2021-2022 din Liga 1 se va deschide cu meciul dintre Botosani si FCSB. Dinu Todoran va debuta pe banca tehnica a ros-albastrilor cu o deplasare in Moldova. Antrenorul a primit deja o veste proasta. Pe langa indisponibilitatile lui Miron si Sut, nu se va putea baza nici pe Olaru. Mijlocasul a fost a parasit amicalul cu FC Buzau accidentat si nu a putut fi recuperat pentru meciul cu botosanenii.

Echipa lui Marius Croitoru are un lot complet diferit in acest sezon. Antrenorul a pierdut 14 fotbalisti in aceast vara si a adus 8 jucatori noi. Pe cand FCSB are in mare parte acelasi lot, Cordea, Vucur, Cretu si Ondrasek sunt singurele noutati ale ros-albastrilor. La capitolul plecari, Gigi Becali a renuntat la oamenii pe care miza foarte putin, precum: Nedelcu, Simion, Briceag, Filip, Buziuc, Soiledis, Vukusic, Pantea, Robert Ion si Cana.

Sezonul trecut, FCSB a terminat pe a doua pozitie, in timp ce Botosani a terminat pe locul 6. In bilantul intalnirilor directe, echipa patronata de Becali a obtinut 16 victorii si a facut 4 remize in ultimele 21 de meciuri. Ultima victorie a echipei lui Croitoru dateaza din 29.07.2019, cand au castigat cu 2-0 la Pitesti, stadionul gazda al FCSB-ului in acea perioada.