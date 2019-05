"This is Prazilia!" Oltenii pregatesc infernul pentru derby-ul etapei! Craiova are o singura victorie in 17 ani cu FCSB si vrea revansa

Craiova - FCSB se joaca duminica, de la 21:00.

"Nu pierdeti la Giurgiu si sunteti campioni", e mesajul lui Craioveanu pentru clujenii lui Petrescu.

Oltenii sunt siguri ca o bat pe FCSB pe un stadion plin! Craiova discuta cu Neagoe, sa vina antrenor din vara!

Craiova o poate face campioana pe CFR si cu un egal. Oltenii vor s-o bata pe FCSB.

"Cred ca oricum CFR va lua titlul, nu exista discutii, a fost ce mai buna echipa din campionat", spune Craioveanu.

Oltenilor le-a trecut supararea si vor umple din nou stadionul cu FCSB. Craioveanu spune ca suporterii au cerut multe bilete.

Craiova are o singura victorie in 17 ani cu FCSB.

"Eu cred ca s-a schimbat putin si atunci cand vin pe Oblemenco le e si lor frica, nu mai e ce a fost. Acum suntem in Banie. This is Prazilia!", spune Craioveanu.

Craioveanu s-a intalnit cu micii fani ai Craiovei de 1 mai.