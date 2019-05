Fotbalistii de la FCSB, peste cei de la Ajax! Clauza ridicola pentru jucatorul care se pregateste de finala Champions League! Pentru ce suma poate fi transferat!

Ajax este aproape de finala UEFA Champions League.

Ajax Amsterdam a castigat partida tur din semifinalele UEFA Champions League si este cu un pas in marea finala. Trupa lui Erik Ten Hag a produs doua mari surprize in cea mai importanta competitie intercluburi dupa ce le-a eliminat pe Real Madrid si Juventus.

In ciuda performantelor incredibile din acest sezon, unul din jucatorii de la Ajax are o clauza de transfer foarte mica: 28 milioane de euro. Hakim Ziyech are 26 de ani, iar aseara a oferit pasa la golul marcat de Van De Beek. Din sezonul 2016/17, Ziyech a fost implicat direct in marcarea a 100 de goluri in 130 de partide (49 de goluri si 51 de pase decisive). Marocanul poate fi cumparat cu usurinta de marile cluburi la finalul acestui sezon.

FCSB are clauze mai mari

Chiar daca joaca in semifinalele UEFA Champions League, Hakim Ziyech are o clauza de transfer mai mica decat o parte din jucatorii de la FCSB. Gigi Becali asteapta bani multi pentru fotbalistii lui Mihai Teja:

Ianis Stoica - 100 milioane de euro

Florinel Coman - 100 milioane de euro

Olimpiu Morutan - 70 milioane de euro

Dennis Man - 50 milioane de euro

Dragos Nedelcu - 50 milioane de euro

Florin Tanase - 30 milioane de euro

Andrei Vlad - 30 milioane de euro