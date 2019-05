Cutremur: Asa arata drumul spre FALIMENT al FCSB?! Planul APOCALIPTIC al lui Becali: cum poate veni DEZASTRUL in club daca se rateaza marele obiectiv al sezonului

Becali e aproape sigur ca echipa lui va rata campionatul pentru al 4-lea an la rand.

Si-a anuntat apropiatii ca lucrurile nu stau deloc bine in conturi. Becali nu vrea sa mai investeasca nimic din propriii bani. Astfel, intrarea in grupele Europa League e o conditie a supravietuirii la nivelul din prezent, scrie Fanatik.

Becali vrea sa dea bani doar pentru acte de caritate. Fotbalul ramane o afacere pe care Becali o vede autofinantandu-se. In dialogurile cu angajatii de la FCSB, patronul e mai drastic decat in discursul public. Recent, Becali a recunoscut ca vor fi probleme mari cu banii la echipa in cazul in care se rateaza din nou intrarea in grupele europene. Acesta va fi marele obiectiv al verii pentru FCSB. Inca o ratare l-ar face pe Becali sa se gandeasca tot mai mult la varianta promovarii tinerilor din propria academie in detrimentul fotbalistilor adusi pe milioane din alte parti.

Tot in vara, Becali spera sa vanda cel putin un jucator pe bani multi. Cele mai mari sanse sa ajunga in strainatate le are Dennis Man, evaluat acum de Becali la peste 20 de milioane de euro.