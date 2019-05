TEAPA pentru FCSB si CFR! Ce echipa e la un pas sa puna mana pe Fabbrini

Diego Fabbrini e unul dintre cei mai vanati stranieri din Liga 1.

Dorit in ianuarie atat de FCSB, cat si de CFR, Fabbrini a convenit cu patronul Iftime sa continue la Botosani pana in vara. Viitorul sau pare sa fie insa din ce in ce mai departe de Romania. Fabbrini e sigur de plecare, insa si despartirea de Liga 1 e aproape o certitudine. Italianul a fost urmarit la ultimele meciuri de Levski Sofia, care la anul isi propune sa se lupte pentru titlu in Bulgaria.

Diego Fabbrini a fost unul dintre jucatorii recomandati insistent de Teja lui Becali in momentul negocierilor dintre patronul FCSB si antrenor. In cele din urma, stelistii au decis sa nu mai investeasca intr-un transfer al fostului jucator din nationala Italiei.