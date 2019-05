"Bai, esti barbat! Te rog eu frumos, suna-ma!" Discutia pe care a avut-o Gigi Becali cu Sumudica: ce sanse sunt sa ajunga la FCSB

Sumudica la FCSB e o mutare imposibila!

Becali il asteapta, dar Sumudica n-are de gand sa renunte la milioanele de la arabi, pentru nimic in lume! Sumudica si Becali vorbesc des la telefon. Dar Sumudica e greu de convins. "Nu-i iau eu locul lui Teja la FCSB", spune Sumudica.

"Noi nu vorbim prin mesaje. M-a si certat o data, ca i-am mai dat cate un mesaj si mi-a zis: 'Bai, esti barbat! Te rog eu frumos, suna-ma!' Ceea ce a facut Gigi Becali pentru acest club este exceptional. N-am lucrat cu dansul niciodata, dar sufletul il are bun", a mai declarat Sumudica.

Becali il suna pe Sumudica si in Arabia Saudita sa-i ceara sfaturi! Sumudica mai are un an de contract la arabi, dar seicii de la Al Shabab se gandesc sa-l schimbe!

"O sa ii zic sa imi plateasca el acum telefonul ca e scump roamingul in Arabia Saudita! Am avut doar o linie si nu prea am putut sa iau legatura cu ei, o liniuta am avut si n-am putut sa iau legatura cu ei", a incheiat Sumudica.