Usa inchisa pentru FCSB si CFR: "Nu vine in Romania cand are un milion de euro aici!" Super transferul la care visau granzii din Liga 1 ramane doar un vis

Marius Sumudica le spulbera visele celor de la FCSB si CFR.

Echipele care se lupta pentru titlu in Liga 1 si-au manifestat interesul pentru Budescu, insa antrenorul acestuia de la Al Shabab spune ca nu exista nicio sansa ca mijlocasul sa revina in Romania.

Salariul pe care il primeste la arabi nu poate fi suportat de nicio echipa din Liga 1.

"Budescu nu vine in Romania cand are 1 milion la arabi, il trezesc razele de soare din Arabia, copiii se joaca in curte...", a declarat Marius Sumudica.

Antrenorul lui Al Shabab e sigur ca ar castiga campionatul din Romania la pas cu echipa sa si deplange situatia in care a ajuns fotbalul romanesc.



"Nu o sa mai avem 5 ani de acum echipa in Europa, in grupe! Cu Al Shabab as lua titlul la pas in Liga 1", a precizat Sumudica.