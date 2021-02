"The expendables!" Fostii fotbalisti de la FCSB au dat lovitura impotriva echipei lui Becali! Mesajul transmis de Florin Gardos dupa meci

Academica Clinceni a produs surpriza si a invins pe FCSB in deplasare cu scorul de 1-0.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Jutric in minutul 61 cu o lovitura buna de cap din 5 metri dupa un corner foarte bine executat de Cordea.

Dupa meci, Florin Gardos a postat o fotografie din vestiar, in care era alaturi de Adi Popa, Paul Pirvulescu si Raul Rusescu, toti fosti jucatori la FCSB.

Mesajul transmis de fundasul central in varsta de 32 de ani a fost "The expendables" (Eroi de sacrificiu), cu referire la celebra serie cinematografica.

Cei patru au facut parte din echipa FCSB-ului care a eliminat pe Ajax in '16'-imile Europa League in 2012 si care a castigat mansa tur din optimi cu Chelsea, scor 1-0 la Bucuresti, dupa un gol marcat de Raul Rusescu din penalty.

De asemenea, in perioada 2013-2015 ei au castigat trei titluri in Romania cu echipa antrenata in perioada respectiva de Laurentiu Reghecampf si de Costel Galca.