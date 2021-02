Stam bine pe Siria! :) Inca un star din nationala araba vine in Liga 1! A fost deja anuntat oficial

Dupa Al Mawas, inca un fotbalist sirian important ajunge in Liga 1!

Tot cu numarul 10, la fel ca Al Mawas, va juca in Romania si Aias Aosman. Fotbalistul de 26 de ani a semnat cu FC Hermannstadt. Mijlocasul ofensiv are 8 selectii in nationala Siriei si este considerat unul dintre cei mai importanti fotbalisti de atac ai tarii.

Cel mai important nume din CV-ul lui Aosman e Dynamo Dresda, pentru care a jucat timp de 4 sezoane. Cel mai sus, fotbalistul a ajuns la nivelul ligilor secunde din Germania si Turcia. In tricoul Drestei, Aosman are 104 jocuri si 15 goluri marcate.



Ultima oara, Aosman a jucat in liga secunda din Turcia, la Tuzlaspor.

