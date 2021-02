Messi e MINUNAT! A salvat-o pe Barcelona la Sevilla, intr-un meci NEBUN! Trincao, gol DIVIN si victorie pentru Barca in fata lui Betis in minutul 87!

Barcelona a ajuns la 6 victorii consecutive in La Liga dupa 3-2 cu Betis in deplasare!

Condusa dupa golul lui Borja Iglesias din minutul 38, Barca a revenit in partea a doua. Messi a facut 1-1 in minutul 59, cu mai putin de 120 de secunde dupa ce a intrat pe teren in locul lui Puig!

Ultimele 20 de minute au fost nebune! Victor Ruiz si-a dat autogol in minutul 68, apoi a egalat la 2 pentru Betis 7 minute mai tarziu. Castigatoarea a fost stabilita in minutul 87. Pustiul portughez Trincao a marcat primul sau gol pentru Barcelona cu un sut superb de la marginea careului!

Dupa victoria cu Betis, Barcelona a urcat pe 2 in La Liga, cu 43 de puncte, 7 sub liderul Atletico. Echipa lui Simeone are si doua meciuri mai putin jucate.

Trincao's first Barcelona goal was sensational! ???? pic.twitter.com/2bPhXedklx — ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2021