"Cat poate sa coste pancarta aia de la Dinamo?! Nu mi-a zis nimeni s-o platesc!" Popescu, reactie dupa ce i s-a zis ca Dinamo ii trimite factura dupa ce a RUPT-O in Stefan cel Mare :)

Ovidiu Popescu a rupt din greseala o inscriptie pe care era trecut numele lui Dinamo dupa victoria din campionat, de la mijlocul saptamanii trecute.

Desi 'cainii' i-au cerut cu jumatate de gura s-o plateasca, Popescu n-are de gand sa faca niciun transfer bancar catre clubul rival. :)

"Pagube? Nu cred ca am produs pagube. Nu am vrut sa fac ceva, eram bucuros ca am castigat. Nu stiam ca e asa subtire pancarta aia, nu credeam ca se sparge asa usor. Nu am primit nicio factura, cat poate sa coste acea pancarta? Nu stiu de bani, nu ma intereseaza alte cluburi, eu imi vad de treaba la echipa mea", a spus fotbalistul pentru televiziunile detinatoare de drepturi dupa meciul cu Clinceni.

Referitor la partida pierduta de FCSB pe National Arena si la postul pe care a jucat, fundas dreapta, Popescu a comentat: "Nu ne asteptam la asa ceva. Ce sa facem, mergem inainte! Am controlat meciul de la un capat la altul, dar nu am reusit sa inscriem. Am avut si un penalty la Morutan. Nu s-a dat, nu stiu de ce. Am auzit de la mijlocul terenului ca l-a lovit pe Morutan.

Trebuie sa fie si arbitrii mai atenti. Baietii din fata isi fac treaba cat pot ei, in aparare trebuie sa ne aparam. Daca suntem mai concentrati la finalizare, o sa reusim sa dam mai multe goluri. Ma simt bine ca fundas dreapta, sper sa fiu sanatos. Unde ma foloseste antrenorul vreau sa-mi fac treaba cat mai bine, sa-mi fac treaba si sa castigam. Daca-mi voi face treaba bine la echipa, daca voi demonstra, poate voi fi chemat si la nationala. Dar nu ma gandesc la asa ceva, vreau sa joc bine la club".