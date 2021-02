Ianis Hagi si colegii de la Rangers, bagati in sedinta de Gerrard dupa meciul cu Livingston! Ce le-a reprosat antrenorul englez

Glasgow Rangers nu a reusit sa invinga pe terenul ultimei clasate din Scotia.

Cu Ianis Hagi titular, liderul din Scotia a facut doar un egal, 1-1, iar dupa meci antrenorul Steven Gerrard a fost foarte nemultumit de prestatia echipei sale.

"Sunt dezamagit de prestatia echipei. Ca sa fiu sincer, ar trebui sa fiu multumit ca am luat un punct din meciul asta, pentru ca nu meritam nimic. Felicitari celor de la Hamilton, au reusit sa ne opreasca din a ne face jocul nostru, ne-au dat mari batai de cap.

Jucatorii mei au fost fantastici pana azi. Merita toate felicitarile pentru parcursul din acest sezon, dar azi nu pot evidentia nimic la ei. N-am cum, pur si simplu, as fi fals daca as scoate ceva pozitiv din prestatia de astazi.

Singurul motiv pentru care am reusit sa conducem pe tabela a fost portarul nostru. A fost foarte ocupat astazi. A avut unul dintre cele mai grele meciuri ale sezonului. El ne-a tinut in meci.

Nu am fost suficient de buni. Trebuie sa fim mai buni de atat. Trebuie sa ma uit si la mine, poate am lasat prea multi jucatori de calitate si cu personalitate pe banca, am aratat mult mai bine dupa ce am facut schimbarile, asa ca trebuie sa vad si ce decizii gresite am luat eu in alcatuirea echipei de start", a declarat Steven Gerrard dupa meci, citat de Glasgow Live.

Dupa ce etapa trecuta a adus victoria echipei sale in meciul cu St. Johnstone, Ianis Hagi nu a reusit un meci la fel de bun si cu Hamilton si a fost schimbat in minutul 78 cu Scott Wright.