Teorie HALUCINANTA a lui Ionut Negoita despre arbitrajul romanesc: "Sunt 99% convins ca el conduce conduce arbitrajul romanesc!"

Fostul actionar de la Dinamo a aruncat cu sageti catre arbitrajul romanesc.

Ionut Negoita crede ca CCA este condusa din umbra de Alexandru Deaconu. El considera ca arbitrul de la meciul FCSB-Dinamo, scor 3-2, trebuie sa fie suspendat. De asemenea, el a vorbit si despre maniera in care a fost arbitrata Dinamo in meciul contra echipei patronate de Gigi Becali.

"Poate ca are vreo afinitate pentru vreo echipa, sau poate e impotriva lui Dinamo. Sau poate ca Dinamo nu l-a cautat niciodata, decat sa dea niste explicatii. Nu stiu! Sunt pure speculatii ce va spun eu. Dar nu sunt spuse la voia intamplarii.

Uitati-va in statistici. Zece meciuri de atunci am fost tocati de arbitru in mod flagrant. Arbitrajul este un cancer. Ce se intampla acolo e jale. Am fost si eu de vreo doua ori, m-am vazut si cu Vassaras. Ce va spun acum e o parere personala. Nu Vassaras conduce arbitrajul romanesc. E acolo de fatada. Conducerea arbitrajului trebuia schimbata de mult. Sunt 99% convins ca Deaconu conduce", a declarat Negoita pentru DigiSport.