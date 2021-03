"Mai bine falimentezi acum!" Reactia DURA a unui fost jucator legendar din Stefan cel Mare

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00.

Costel Orac (61 de ani), fost castigator al titlului cu Dinamo, il considera vinovat pentru situatia actuala de la club pe Ionut Negoita, cel care a vandut clubul lui Pablo Cortacero. Fostul atacant a mai spus ca fanii din DDB nu pot singuri sa asigure stabilitatea financiara. Spaniolii nu au virat niciun ban promis, iar echipa 'respira' doar datorita suporterilor care platesc salaraiile celor de la club.

"La Dinamo e dezastru din punct de vedere sportiv si organizatoric, e haos total. Asta e realitatea, din pacate. Situatia din ultimii ani si nu ma refer neaparat la spanioli…nu stiu ce e cu ei si nu ma intereseaza, dar cine sta si se uita atent vede ca de cand a preluat Negoita situatia s-a dus doar la vale…asa ca era de asteptat.

Cert e ca modul in care s-a tratat aceasta vanzare (de la Negoita catre Cortacero) dovedeste o data in plus ca nu intamplator echipa a ajuns aici. E vina tot a lui Negoita, nu a spaniolilor. El a facut tranzactia…cine stie ce calcule si-a facut, nu i-au iesit si acum nu stie cum sa mai scape de echipa…

Am spus de la inceput, de cand au pornit suporterii cu proiectul DDB, ca nu se poate ca un club de talia lui Dinamo sa fie tinut doar de ei, nu ai cum sa faci fata! Bine, poti, dar doar daca ajungi la concluzia ca vrei sa te mentii in Liga 1, ceea ce pentru Dinamo nu e o varianta si nu a fost niciodata. Are o istorie in spate echipa si decat sa te chinui asa si sa ajungi tot…mai bine falimentezi acum!", a declarat pentru ProSport, Costel Orac.

In prezent, Orac este seful Centrului de Copii si Juniori al Concordiei Chiajna si a vorbit despre posibilitatea ca 'New Dinamo' sa reapara in Liga 4.

"Nu stiu…ca asta cu crescutul an de an…Uite ca si CSA se chinuie de cativa ani sa promoveze, asa ca nu e asa simplu. Viitorul nu suna deloc bine si sunt convins ca alta cale nu e pentru Dinamo: Falimentul, din pacate!" a completat Orac pentru ProSport.

