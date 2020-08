Dezvaluiri din interiorul clubului! Cat de mult ii pasa lui Ionut Negoita de juniorii lui Dinamo: "Eu incercam sa comunic, iar el intreba un baiat cat costa metrul polistiren si BCA"

Fostul sef al Centrului De Copii și Juniori al lui Dinamo, Gabriel Raduta, a vorbit despre Ionut Negoita.

Antrenorul de juniori in varsta de 52 de ani a venit la echipa in 2013, iar in aceasta vara a incetat colaborarea cu Dinamo.

"Ruptura a fost generala, a domnului Negoita, adica a spus ca nu-l mai interseaza, inclusiv de Centrul de Copii si Juniori… A zis de vreo doi – trei ani asta, cam asa…

Atunci nu prea am mai comunicat, doar miercuri, cand mergeam si jucam fotbal cu totii. Eu tot ii spuneam tot felul de lucuri despre Centru si el vorbea despre polistiren, pe cuvântul meu de onoare.

Aveam probleme, nu aveam cu cine sa vorbesc la club despre lipsuri și m-am dus la el. i-am spus: Domnule Negoita! Va rog sa ma ascultati cinci minute, ca am mari probleme la Centru" a declarat Gabriel Raduta pentru ProSport.

"Am inceput sa vorbesc, si vorbeam, si vorbeam, dar el se uita prin mine, era cu gandul in alta parte. La un moment dat vine un baiat, acolo la meciul de fotbal de care va vorbeam, unul care era de pe santier, si dupa ce tot vorbesc vreo jumatate de ora, Negoita zice: Auzi, Costine – asa il cheama pe baiatul respectiv – cat e metrul de polistiren si BCA (n.red- Beton celular autoclavizat)? Atunci mi-am luat sapca si am dat cu ea de pamant!", a mai spus fostul antrenor de juniori din Stefn cel Mare.