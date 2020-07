Ionut Negoita sau Gigi Becali? O legenda a fotbalului romanesc a dezvaluit cine este patronul de COSMAR! "M-a dat afara la televizor"

Fostul mijlocas al nationalei a antrenat atat la FCSB, cat si pe Dinamo!

Campion al Romaniei cu Otelul Galati, Dorinel Munteanu a avut ocazia sa antreneze atat formatia patronata de Gigi Becali, cat si pe rivalii de la Dinamo. Fostul mijlocas a si evoluat de-a lungul carierei de fotbalist pentru ambele echipe, iar fanii dinamovisti n-au fost deloc bucurosi dupa ce acesta a ales sa evolueze pentru ros-albastri intre 2003 si 2005, dupa ce fusese in Stefan cel Mare intre 1991 si 1993. Ca antrenor, Munti a antrenat in Ghencea in 2009 si a fost si la Dinamo in 2012. Ambele mandate au fost foarte scurte.

Dorinel Munteanu a fost recent demis de CSM Resita si a povestit cum au decurs perioadele din Ghencea si Stefan cel Mare.

"Pierdusem doar cu Bayern, Lyon si Fiorentina in UCL. In campionat nu pierdusem niciun meci din cinci, dar am aflat de la televizor ca sunt dat afara. De la Dinamo am decis eu sa plec, nu pot sa divulg motivele. Fanii lui Dinamo au fost foarte rai cu mine, cel putin o parte dintre ei. M-au scuipat la un meci de Cupa. N-as putea alege sa lucrez cu Becali sau cu Negoita, refuz sa fac o astfel de alegere", a spus Dorinel Munteanu la Digisport.

Pe banca FCSB-ului, Dorinel a obtinut patru egaluri si o victorie in Liga 1, iar in UCL a pierdut la 0 toate cele trei partide, cu Lyon Bayern si Fiorentina.

La Dinamo, Dorinel Munteanu a antrenat pentru doar 5 partide, inregistrand doua victorii, doua egaluri si o infrangere.