Prima reactie a lui Ionut Negoita dupa ce a vandut Dinamo! "Au bani, sa vedem cat sunt dispusi sa investeasca!" Fostul finantator ramane aproape de echipa

Ionut Negoita a vandut astazi pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo catre compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero. Fostul finantator exclude varianta de a mai investi vreodata in fotbal, insa spune ca va ramane in continuare aproape de proiectul Dinamo si spera ca noii investitori sa duca echipa acolo unde visa el sa o duca:

"Dupa atatea injuraturi chiar nu astept laude. E o usurare. A tine un club de fotbal nu e o treaba usoara. A tine un club ca Dinamo e cel mai greu lucru, pentru ca are foarte multi dusmani. Sa il iei din faliment si sa il pui pe picioare e si mai greu. Am facut totul din suflet, ca nu am reusit foarte multe la nivel de performanta asta este.

Sper sa investeasca in performanta cine a venit. Interesul este si al meu sa sustin clubul, pentru ca e clubul meu de suflet si la care am muncit mult. Speram sa fie bine.

Raman fara discutie suporter al lui Dinamo, sustin cu tot ce pot proiectul, dar sa mai investesc in fotbal este exclus. A fost o experienta, mi-am dat seama ca nu sunt din lumea asta si las pe altii care se potrivesc mai bine, eu ma ocup de ale mele.

Mi-as dori din tot sulfetul ca Dinamo sa faca performanta pe care eu mi-am dorit-o si n-am putut sa o realizez. Mi s-au parut oameni serios, acum... Au bani, vedem cat sunt dispusi sa investeasca, pentru ca in fotbal trebuie investit mult", a spus Ionut Negoita la Digi Sport.

Ionut Negoita: "Trebuie sa faca front comun cu suporterii!"

Fostul finantator nu are detalii despre strategia noilor actionari, insa ii sfatuieste sa colaboreze cu suporterii:

"Nu stiu care va fi politica si strategia noilor actionari, am vorbit de principiu ca ar trebui sa faca front comun cu suporterii sa sustina. Nu e o treaba usoara, dupa ce ca unii se lupta sa rezolve o gramada de probleme si sa vina unii sa injure. Trebuie sa faca echipa, de cand suporterii sunt implicati au inceput sa isi dea si ei seama ca nu e foarte usor. Sper sa fie mai rezervati atunci cand injura.

Spaniolii sunt interesati de stadion, dar din pacate lucrurile sunt blocate. Sper sa se deblocheze", a mai spus Negoita.