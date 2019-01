Teja: "Pleaca Vlad? Pai si la noi cine mai ramane?" Ce spune antrenorul despre transferul lui Gnohere

Mihai Teja nu vrea sa se desparta de Andrei Vlad.

Gigi Becali a anuntat ca vrea sa-l trimita pe Andrei Vlad imprumut pentru a capata experienta, dar Mihai Teja anunta ca nu se pune problema ca asta sa se intample pana in vara. Razvan Plesca, fostul elev al lui Teja de la Gaz Metan e asteptat peste 3 luni la FCSB.

"Vlad nu va pleca. Daca va pleca Vlad, cu cine ramanem? Cu un singur portar? Nu stiu daca vine Plesca. Probabil de la vara. Avem doi portari, Pufi si Vlad, un portar tanar si foarte bun Vlad, acum e cred ca suntem acoperiti", a spus Teja in Spania.

Mihai Teja nu vrea sa comenteze posibilitatea unei despartiri de Harlem Gnohere, jucator accidentat in aceasta perioada. Francezul va reveni pe teren de duminica.



"Nu vreauu sa vorbesc despre posibilitatea plecarii lui Gnohere, am 3 atacanti, sunt multumit de toti trei. Nu vreau sa vorbesc despre situatii ipotetice. Nu stiu de oferte pentru Gnohere, vorbiti cu patronul. Gnohere a avut niste probleme pe care le acuza de mult timp, s-au rezolvat si va incepe 100% duminica cu echipa.

Ma asteptam ca Hora sa dea gol, astept sa dea multe goluri, e jucator bun cu experienta, cu siguranta ca are valoare daca a venit aici", a spus Teja.

Teja vrea sa implementeze un sistem 4-3-3 la FCSB, insa va incepe cu acelasi sistem folosit si de Dica.



"Consider ca am cei mai buni jucatori din tara, pot juca in orice sistem. Incepem cu 4-2-3-1", a spus noul antrenor FCSB.