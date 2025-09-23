FCSB a plătit 970.000 de euro și l-a cedat pe Alexandru Musi în schimbul fostului căpitan dinamovist Dennis Politic, însă transferul pare să se fi întors împotriva campioanei României.

Musi, ajuns la Dinamo, s-a adaptat perfect și a reușit deja două goluri și două pase decisive în 10 meciuri din Superligă. În schimb, Dennis Politic are parte de un start dificil la FCSB.

Winger-ul crescut de Man United are 14 meciuri bifate, două goluri marcate (unul în Supercupă cu CFR Cluj și unul în preliminariile Europa League cu FC Drita), dar evoluții șterse în rest.

„Țeapa“ luată de Gigi Becali: „Nu au fost inspirați. La FCSB nu avea liniște!“

Diferența dintre cele două cluburi e uriașă după 10 etape. FCSB este pe locul 13, cu doar 7 puncte, după 5 înfrângeri, 4 egaluri și o singură victorie. Dinamo, în schimb, ocupă locul 3, cu 19 puncte, având 5 victorii, 4 egaluri și o singură înfrângere.

Gabriel Cîrstean, puștiul-minune de la FC Bacău și golgheterul echipei în Liga 2, a comentat transferul lui Musi.

„Nu au fost inspirați cei de la FCSB renunțând așa ușor la el. E un jucător extraordinar, iar la Dinamo își arată adevărata valoare. Ca jucător, ai nevoie de liniște ca să poți da randamentul maxim. La FCSB nu avea liniște. Musi este un transfer reușit pentru Dinamo”, a spus Cîrstean pentru Sport.ro.

Mijlocașul central de 20 de ani are deja patru goluri pentru FC Bacău în acest sezon din Liga 2, după ce anul trecut a fost al doilea marcator al echipei în Liga 3 și a contribuit la promovarea clubului.

