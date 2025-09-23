Meciul este programat joi seară, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Olandezii, alerți înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: ”Adversar imprevizibil care se bate la retrogradare!”

După eșecul cu FC Botoșani, scor 1-3, Gigi Becali a anunțat că FCSB va alinia echipa a doua în meciul cu Go Ahead Eagles, probabil pentru a-și îndrepta atenția spre campionat, unde FCSB ocupă locul 13, cu doar 7 puncte strânse în zece meciuri.

Olandezii au aflat despre intențiile patronului de la FCSB și au reacționat.

”Go Ahead Eagles își începe aventura europeană, iar primul adversar va fi un club aflat în plină criză. Patronul lui FCSB pare sătul de situație. Vineri, echipa sa a pierdut în deplasare cu FC Botoșani. Drept urmare, clubul român, în mod normal o prezență constantă în fruntea clasamentului, are în continuare o singură victorie în zece meciuri de campionat, iar Gigi Becali s-a săturat. A ajuns la fundul sacului.

Becali a anunțat că FCSB va veni joi la Adelaarshorst cu un prim 11 schimbat semnificativ. Patronul a declarat că vor fi făcute cel puțin șapte modificări în echipa de start”, au scris olandezii de la vi.nl.

Batavii au aflat și despre absența lui Adrian Șut, care nu va fi refăcut la timp pentru meciul cu Go Ahead Eagles. În loc să îi liniștească, Șut fiind unul dintre jucătorii de bază ai campioanei României, olandezii par mai degrabă în alertă și se așteaptă ca Go Ahead Eagles să întâlnească o adversară imprevizibilă.

”Și apoi vine vestea că Adrian Șut nu este apt din punct de vedere fizic pentru a juca pe Vetkampstraat. Mijlocașul a încercat să se recupereze la timp pentru meciul cu Go Ahead, dar acest lucru nu se va întâmpla.

În aceste condiții, antrenorul Melvin Boel pare să-și pregătească echipa pentru un duel cu un adversar imprevizibil care se bate pentru evitarea retrogradării”, au mai notat olandezii.

