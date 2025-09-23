La 55 de ani, Florin Răducioiu a devenit ambasador al Autoklass și a primit un Volkswagen Tiguan R-Line personalizat, în valoare de peste 46.000 de euro.

Răducioiu a semnat parteneriatul la Brașov, orașul său de suflet. După ce le-a oferit oficialilor un tricou al naționalei, fostul internațional a venit la București cu noua mașină, inscripționată „R-9 Drive the Legend”.

Cum arată mașina lui Răducioiu

Volkswagen Tiguan R-Line vine cu un pachet sportiv, jante speciale, tapițerie și volan personalizat, precum și un design mai agresiv. Prețul de catalog al versiunii standard este de 46.660 de euro, dar acesta poate urca în funcție de dotări.

