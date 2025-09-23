Marea greșeală a FCSB-ului! Fotbalistul adus în vară, criticat: „Nu avea nevoie de el”

Superliga
Dorinel Munteanu s-a pronunțat clar în privința unui jucător adus de FCSB în această vară.

FCSB traversează o perioadă dificilă în campionat. Cu doar o singură victorie în Superliga, formația bucureșteană se află pe locul 13 în clasament.

Mutările făcute în această vară nu au confirmat până acum, iar acest fapt ar putea fi unul dintre motivele crizei de rezultate.

Dorinel Munteanu nu a înțeles aducerea lui Denis Alibec

Denis Alibec a fost adus în această vară de la Farul, pentru a întări atacul campioanei României, dar până acum a fost mai mult accidentat.

Dorinel Munteanu a recunoscut că nu a înțeles motivul aducerii atacantului de 34 de ani. Tehnicianul e de părere că echipa campioană a României nu avea nevoie de el.

„FCSB-ului nu îi trebuia Alibec. Un jucător super, care își făcea treaba la Viitorul (n.r. Farul), dar FCSB nu avea nevoie de el. Thiam e o compensație că l-au adus pe Alibec”, a spus Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

Atacantul a evoluat în șase partide de la revenirea la FCSB, dar nu are nicio contribuție în tricoul „roș-albaștrilor” de la revenire.

Cota lui Denis Alibec este de 600.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

