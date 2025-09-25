INTERVIU Golgheter în Liga 2! Cine este Gabi Cîrstean, puștiul-minune de la FC Bacău

Golgheter &icirc;n Liga 2! Cine este Gabi C&icirc;rstean, puștiul-minune de la FC Bacău Liga 2
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Într-o ligă unde atacanții scriu de obicei titlurile, un mijlocaș de 20 de ani a început să iasă la rampă cu o naturalețe care surprinde. 

TAGS:
Gabriel CîrsteanFC Bacau
Din articol

Gabriel Cîrstean, născut la Suceava și crescut pe terenurile prăfuite din localitatea Vicovu de Sus, este golgheterul echipei FC Bacău. Cu patru goluri marcate în doar șapte etape din sezonul 2025/2026, Gabi, cum îi spun colegii, demonstrează că fotbalul românesc mai are povești frumoase de spus.

Interviu cu Gabi Cîrstean, puștiul-minune de la FC Bacău

Transferat la Bacău în 2024, după un parcurs care l-a purtat prin fotbalul de juniori din Suceava și prin Liga a III-a, Cîrstean a ajuns să fie o piesă importantă din angrenajul lui Costel Enache.

Crescut la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, sub îndrumarea unor antrenori precum Marius Lup și Ovidiu Murariu, Gabriel a fost mereu genul de jucător care combină tehnica fină cu inteligența tactică. La doar 17 ani, debuta în Liga a III-a la Șomuz Fălticeni, iar în 2021 primea prima convocare la naționala U18 a României.

Mijlocaș central cu apetit pentru gol, Gabi a devenit rapid unul dintre oamenii-cheie la Bacău. Statisticile de pe Transfermarkt îl plasează între cei mai eficienți tineri jucători din Liga 2, iar presa locală deja îl vede pregătit pentru un transfer în Liga 1.

  • Salut, Gabi! Ce faci, cum ești?

Salut! Sunt bine. Bine v-am găsit.

  • Știu că frații Pavăl au investit în proiect. Cum stau lucrurile acum la Bacău? În ce condiții te antrenezi?

Este un proiect de lungă durată, în care s-a investit foarte mult. Un proiect frumos! Avem două terenuri de iarbă, trei terenuri sintetice, sală de forță și materiale pentru orice antrenament. Este un proiect extraordinar, mai ales pentru tineri.

  • Cum arată o zi din viața lui Gabriel? Care este rutina ta?

O zi din viața lui Gabriel nu e wow, e ceva simplu. Mă trezesc dimineața, îmi fac tabieturile, mănânc, iar în funcție de programul de antrenament, merg la antrenament. După aceea, mai iau o masă, iar seara, poate ies la un biliard sau ping-pong cu prietenii, dacă mai am timp. Dacă nu, mă întorc acasă, văd un film și dorm.

  • Bine, din câte știu, ești fan Ronaldo. Dacă ai putea să „îi furi” un atuu, care ar fi acela?

Sunt fan Messi. Pentru mine, Messi e cel mai bun. Am respect pentru Ronaldo, dar un atu care îl face pe Messi să iasă în evidență este inteligența în joc. Clar!

  • Din România, ai vreo favorită? Dacă da, cu cine ai vrea să joci la mijloc? Pe cine ai înlocui din echipa respectivă?

Ca echipă favorită din România, aș alege FCSB. Cu cine aș juca la mijloc? Aș juca cu Cătălin Cîrjan, un jucător extraordinar. Învăț foarte multe de la el.

  • Dacă tot vorbim, hai să facem și un prim 11 ideal al tău. Pot fi jucători activi, străini, colegi de echipă etc.

Cât despre un prim 11 ideal, pentru mine aș alege jucători străini. Aș merge pe echipa actuală a Barcelonei, sunt fan Barcelona 100%, și asta ar fi primul 11 ideal pentru mine (râde).

Cum arată topul golgheterilor din Liga 2

  • Cristian Măgerușan (atacant, ASA Târgu Mureș) - 7 goluri  
  • Nicu Modan (atacant, CSM Reșita) - 5 goluri  
  • Claudiu Dragu (atacant, CS Tunari) - 5 goluri  
  • Gabriel Cîrstean (mijlocaș, FC Bacău) - 4 goluri  
  • Alexandru Iamandache (mijlocaș, CS Afumați) - 4 goluri  
  • Bogdan Chipirliu (atacant, CSA Steaua) - 4 goluri  
  • Filip Ilie (atacant, Corvinul Hunedoara) - 4 goluri  
  • Serge Yvan Ekollo (atacant, ASA Târgu Mureș) - 4 goluri  
  • Angelo Cocian (mijlocaș, FC Bihor) - 4 goluri  
  • Ioan Hora (atacant, FC Bihor) - 4 goluri  
  • Daniel Florea (atacant, Chindia Târgoviște) - 3 goluri  
  • Kehinde Fatai (atacant, CS Afumați) - 3 goluri  
  • Nicolae Cârnaț (mijlocaș, Concordia Chiajna) - 3 goluri  
  • Moussa Samake (atacant, Concordia Chiajna) - 3 goluri  
  • George Leață (mijlocaș, CSM Slatina) - 3 goluri  
  • Ștefan Pacionel (mijlocaș, CSA Steaua) - 3 goluri  
  • Cosmin Bucuroiu (atacant, CSC 1599 Șelimbăr) - 3 goluri  
  • Carl Davordzie (atacant, Ceahlăul Piatra Neamț) - 3 goluri  
  • Valentin Robu (atacant, Metalul Buzău) - 3 goluri  
  • Alexandru Saim Tudor (mijlocaș, Metalul Buzău) - 3 goluri  
  • Dragoș Tescan (atacant, FC Bihor) - 3 goluri  
  • Eric Nistor (atacant, AFC Câmpulung Muscel) - 3 goluri  
  • Georgian Honciu (mijlocaș, Chindia Târgoviște) - 2 goluri  
  • Albert Hofman (atacant, Chindia Târgoviște) - 2 goluri  
  • Robert Jerdea (atacant, CSM Reșita) - 2 goluri  
  • Nicolae Șofran (mijlocaș, CSC Dumbrăvița) - 2 goluri  
  • Robert Cureșcu (mijlocaș, CSC Dumbrăvița) - 2 goluri  
  • Cosmin Matei (mijlocaș, Sepsi OSK) - 2 goluri  
  • Dimitri Oberlin (atacant, Sepsi OSK) - 2 goluri  
  • Nacho Heras (atacant, Sepsi OSK) - 2 goluri  
  • Carlos Inglada (fundaș, Politehnica Iași) - 2 goluri  
  • Kingsley Ofori (atacant, Politehnica Iași) - 2 goluri  
  • Mihai Bălașa (fundaș, Concordia Chiajna) - 2 goluri  
  • Mihai Dobrescu (fundaș, Concordia Chiajna) - 2 goluri  
  • Ruben Lopez (atacant, CSA Steaua) - 2 goluri  
  • Florentin Puiu (mijlocaș, Metalul Buzău) - 2 goluri  
  • Alex Buziuc (atacant, Corvinul Hunedoara) - 2 goluri  
  • Antoniu Manolache (fundaș, Corvinul Hunedoara) - 2 goluri  
  • Ion Cărăruș (mijlocaș, Corvinul Hunedoara) - 2 goluri  
  • Sergio Ribeiro (mijlocaș, Corvinul Hunedoara) - 2 goluri  
  • Milos Zukanovic (atacant, ASA Târgu Mureș) - 2 goluri  
  • Alin Vasalie (mijlocaș, Olimpia Satu Mare) - 2 goluri  
  • Szilard Magyari (mijlocaș, Olimpia Satu Mare) - 2 goluri  
  • Vadym Kyrychenko (atacant, CS Dinamo) - 2 goluri  
  • Roberto Mălăele (mijlocaș, CS Dinamo) - 2 goluri  
  • Albert Stahl (mijlocaș, FC Bihor) - 2 goluri  
  • Ioan Filip (mijlocaș, FC Bihor) - 2 goluri  
  • Alin Cocoș (mijlocaș, AFC Câmpulung Muscel) - 2 goluri  
  • Bogdan Petre (mijlocaș, Chindia Târgoviște) - 1 gol
ARTICOLE PE SUBIECT
Marea greșeală a FCSB-ului! Fotbalistul adus &icirc;n vară, criticat: &bdquo;Nu avea nevoie de el&rdquo;
Marea greșeală a FCSB-ului! Fotbalistul adus în vară, criticat: „Nu avea nevoie de el”
Ajuns la 55 de ani, Florin Răducioiu a semnat!
Ajuns la 55 de ani, Florin Răducioiu a semnat!
Ionuț Lupescu s-a pronunțat după retragerea lui Mitriță: &bdquo;Și eu am renunțat la echipa națională&rdquo;
Ionuț Lupescu s-a pronunțat după retragerea lui Mitriță: „Și eu am renunțat la echipa națională”
ULTIMELE STIRI
Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open &icirc;n bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA
Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open în bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA
Starul decăzut al Rapidului. Fără cifre cu G&acirc;lcă, și-a pierdut statutul &icirc;n echipă și a spus adio naționalei
Starul decăzut al Rapidului. Fără cifre cu Gâlcă, și-a pierdut statutul în echipă și a spus "adio" naționalei
Lumea sportului, zguduită: a murit Shewarge Alene, la doar 30 de ani!
Lumea sportului, zguduită: a murit Shewarge Alene, la doar 30 de ani!
Acasă la Metalul. Cum arată vestiarul unei echipe de Liga a 2-a
Acasă la Metalul. Cum arată vestiarul unei echipe de Liga a 2-a
Dayro Moreno, &icirc;ncă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o c&acirc;nd a executat un penalty
Dayro Moreno, încă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o când a executat un penalty
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Golgheter &icirc;n Liga 2! Cine este Gabi C&icirc;rstean, puștiul-minune de la FC Bacău

Golgheter în Liga 2! Cine este Gabi Cîrstean, puștiul-minune de la FC Bacău

Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open &icirc;n bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA

Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open în bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA

Starul decăzut al Rapidului. Fără cifre cu G&acirc;lcă, și-a pierdut statutul &icirc;n echipă și a spus adio naționalei

Starul decăzut al Rapidului. Fără cifre cu Gâlcă, și-a pierdut statutul în echipă și a spus "adio" naționalei

Lumea sportului, zguduită: a murit Shewarge Alene, la doar 30 de ani!

Lumea sportului, zguduită: a murit Shewarge Alene, la doar 30 de ani!

Acasă la Metalul. Cum arată vestiarul unei echipe de Liga a 2-a

Acasă la Metalul. Cum arată vestiarul unei echipe de Liga a 2-a

Dayro Moreno, &icirc;ncă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o c&acirc;nd a executat un penalty

Dayro Moreno, încă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o când a executat un penalty



Recomandarile redactiei
Starul decăzut al Rapidului. Fără cifre cu G&acirc;lcă, și-a pierdut statutul &icirc;n echipă și a spus adio naționalei
Starul decăzut al Rapidului. Fără cifre cu Gâlcă, și-a pierdut statutul în echipă și a spus "adio" naționalei
Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open &icirc;n bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA
Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open în bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA
Lumea sportului, zguduită: a murit Shewarge Alene, la doar 30 de ani!
Lumea sportului, zguduită: a murit Shewarge Alene, la doar 30 de ani!
Acasă la Metalul. Cum arată vestiarul unei echipe de Liga a 2-a
Acasă la Metalul. Cum arată vestiarul unei echipe de Liga a 2-a
Rădoi, conferință explozivă, la Craiova: &bdquo;Să plece acasă!&ldquo;
Rădoi, conferință explozivă, la Craiova: „Să plece acasă!“
Alte subiecte de interes
&bdquo;Țeapa&ldquo; luată de Gigi Becali: &bdquo;Nu au fost inspirați. La FCSB nu avea liniște!&ldquo;
„Țeapa“ luată de Gigi Becali: „Nu au fost inspirați. La FCSB nu avea liniște!“
Rezultatele din barajul de promovare &icirc;n Liga 2: Jimmy King, baby! CS Dinamo SHOW, Sz&eacute;kelyudvarhelyi FC decimată, Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara a fost derby-ul zilei
Rezultatele din barajul de promovare în Liga 2: Jimmy King, baby! CS Dinamo SHOW, Székelyudvarhelyi FC decimată, Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara a fost derby-ul zilei
SOLD OUT la baraj! Ce meci se joacă cu casa &icirc;nchisă. S-a montat și o tribună mobilă
SOLD OUT la baraj! Ce meci se joacă cu casa închisă. S-a montat și o tribună mobilă
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!