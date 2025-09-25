Golgheter în Liga 2! Cine este Gabi Cîrstean, puștiul-minune de la FC Bacău

Transferat la Bacău în 2024, după un parcurs care l-a purtat prin fotbalul de juniori din Suceava și prin Liga a III-a, Cîrstean a ajuns să fie o piesă importantă din angrenajul lui Costel Enache.

Gabriel Cîrstean , născut la Suceava și crescut pe terenurile prăfuite din localitatea Vicovu de Sus, este golgheterul echipei FC Bacău. Cu patru goluri marcate în doar șapte etape din sezonul 2025/2026, Gabi, cum îi spun colegii, demonstrează că fotbalul românesc mai are povești frumoase de spus.

Mijlocaș central cu apetit pentru gol, Gabi a devenit rapid unul dintre oamenii-cheie la Bacău. Statisticile de pe Transfermarkt îl plasează între cei mai eficienți tineri jucători din Liga 2, iar presa locală deja îl vede pregătit pentru un transfer în Liga 1.

Crescut la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, sub îndrumarea unor antrenori precum Marius Lup și Ovidiu Murariu, Gabriel a fost mereu genul de jucător care combină tehnica fină cu inteligența tactică. La doar 17 ani, debuta în Liga a III-a la Șomuz Fălticeni, iar în 2021 primea prima convocare la naționala U18 a României.

Salut, Gabi! Ce faci, cum ești?



Salut! Sunt bine. Bine v-am găsit.



Știu că frații Pavăl au investit în proiect. Cum stau lucrurile acum la Bacău? În ce condiții te antrenezi?



Este un proiect de lungă durată, în care s-a investit foarte mult. Un proiect frumos! Avem două terenuri de iarbă, trei terenuri sintetice, sală de forță și materiale pentru orice antrenament. Este un proiect extraordinar, mai ales pentru tineri.



Cum arată o zi din viața lui Gabriel? Care este rutina ta?



O zi din viața lui Gabriel nu e wow, e ceva simplu. Mă trezesc dimineața, îmi fac tabieturile, mănânc, iar în funcție de programul de antrenament, merg la antrenament. După aceea, mai iau o masă, iar seara, poate ies la un biliard sau ping-pong cu prietenii, dacă mai am timp. Dacă nu, mă întorc acasă, văd un film și dorm.



Bine, din câte știu, ești fan Ronaldo. Dacă ai putea să „îi furi” un atuu, care ar fi acela?



Sunt fan Messi. Pentru mine, Messi e cel mai bun. Am respect pentru Ronaldo, dar un atu care îl face pe Messi să iasă în evidență este inteligența în joc. Clar!



Din România, ai vreo favorită? Dacă da, cu cine ai vrea să joci la mijloc? Pe cine ai înlocui din echipa respectivă?



Ca echipă favorită din România, aș alege FCSB. Cu cine aș juca la mijloc? Aș juca cu Cătălin Cîrjan, un jucător extraordinar. Învăț foarte multe de la el.



Dacă tot vorbim, hai să facem și un prim 11 ideal al tău. Pot fi jucători activi, străini, colegi de echipă etc.



Cât despre un prim 11 ideal, pentru mine aș alege jucători străini. Aș merge pe echipa actuală a Barcelonei, sunt fan Barcelona 100%, și asta ar fi primul 11 ideal pentru mine (râde).

