Tavi Popescu – sau George Popescu, așa cum îi spune Gigi Becali -, își pregătește intrarea în clubul fotbaliștilor români care s-au născut talent și au murit speranțe.

Când a fost transferat de bucureșteni, de la AS Metropolitan, în schimbul sumei de 200.000 de euro, Gigi Becali credea că, la un moment dat, îl va vinde pe Tavi Popescu pentru 20-30 de milioane de euro. Aceste speranțe, SF pentru nivelul fotbalului nostru, erau alimentate și de „radiografia“ lui Mihai Stoica. Care e un bun cunoscător al fenomenului, însă și el a dat-o în bară, în ceea ce îl privește pe Tavi Popescu.

Tavi Popescu, în cădere liberă

Trebuie spus însă că, la început, prestațiile și cifrele starului de la FCSB erau chiar bune:

*10 goluri și 4 pase de gol, în 2021-2022

*4 goluri și 6 pase de gol, în 2022-2023

Apoi, în loc să vină creșterea, a urmat prăbușirea. Din toate punctele de vedere! Din postura unui jucător, care valora 4 milioane de euro pe transfermarkt.com, în decembrie 2022, Tavi Popescu a ajuns acum să fie cotat la doar 1,5 milioane pe același site. Mai grav e că a devenit un fotbalist „de umplutură“, la FCSB.

În aceste context, dezvăluirea făcută, astăzi dimineață, de Ioan Becali, la „Digi Sport Matinal“ arată ce alegere proastă a făcut Gigi Becali, atunci când a refuzat o ofertă monumentală pentru starul său.

„Gigi visa 20-30 de milioane, a avut ocazia să ia 9 pe Octavian Popescu de la Benfica, patru pe Târnovanu, dar el visa mai mult, așa cum visează să ia Europa League sau Champions League. Visul lui ăsta e. Va fi greu să mai dăm noi jucători (n.r.- la echipele mari)“, a spus vărul patronului de la FCSB.

