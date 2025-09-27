La conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul, Elias Charalambous anunțase că Adrian Șut este apt și că mijlocașul va reveni în lotul campioanei după problemele medicale apărute la echipa națională.



Adrian Șut ratează și FCSB - Oțelul: "Poate va fi 30-45 de minute cu Young Boys"

Până la urmă, Șut nu va fi nici pe bancă în duelul de duminică. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la formația roș-albastră, a anunțat că revenirea mijlocașului se va amâna pentru duelul cu Young Boys din Europa League.



"Șut nu este în lot. Ar fi putut să fie, dar am discutat după antrenamentul din seara asta și am zis că e mult mai bine ca mâine să se antreneze foarte bine. El a avut o mică entorsă. Nu va fi pentru meciul cu Oțelul. Poate va fi 30-45 de minute cu Young Boys, joi și poate să înceapă cu Craiova, dacă toate lucrurile decurg cum trebuie. Are un singur antrenament, doar astăzi s-a antrenat cu echipa", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Pe lângă Adrian Șut, FCSB nu se va putea baza la meciul cu Oțelul nici pe Mihai Lixandru și Ionuț Cercel, și ei accidentați.



FCSB are o singură victorie în primele 10 etape din Superliga și ocupă doar locul 13, cu 7 puncte. În schimb, Oțelul Galați se află pe poziția 10, cu 13 puncte.

Elias Charalambous: "Cu Oțelul avem nevoie de 3 puncte"



"Mâine avem nevoie de 3 puncte. Avem timp să facem alte calcule după. Mai întâi să câștigăm mâine, iar după o luăm pas cu pas.



Toate meciurile din campionat sunt dificile. Ați văzut câte puncte am pierdut până acum. Trebuie să tratăm meciurile din campionat cu aceeași dorință și aceeași foame arătată la partidele europene", a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

