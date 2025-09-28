Cu bucuria victoriei din Olanda cu Go Ahead Eagles (1-0) deja trecută, FCSB revine, diseară (ora 20.30), în Superliga noastră pentru confruntarea de acasă cu Oțelul.

Spre deosebire de Europa League, situația din campionat e teribilă pentru Tănase și compania, în momentul de față. E suficient să pomenim niște cifre, ca să ne dăm seama cât de jos a ajuns FCSB, campioana ultimelor două ediții, în întrecerea internă:

*Echipa are o singură victorie, în zece partide. Obținută cu Petrolul, care e fix după ea în clasament, în luna... iulie!

*Golaverajul FCSB-ului e negativ, 12-18. S-a ajuns aici pentru că echipa a luat gol în fiecare meci intern, mai puțin în cel câștigat cu Petrolul, la Ploiești, scor 1-0.

*FCSB e deja la 17 puncte de liderul Universitatea Craiova. Cu precizarea că are un meci mai puțin disputat comparativ cu formația din Bănie.

FCSB atacă ambele competiții cu titularii

Pornind de aici, Mihai Stoica a analizat situația, la Prima Sport, și a explicat că la prăbușirea FCSB-ului, în campionat, au contribuit mai multe motive.

„Atitudinea unora a fost aceeaşi ca şi anul trecut (n.r. – în meciul cu Go Ahead Eagles). Ar fi extraordinar, dacă ar fi la fel şi în competiţia internă. Nu m-au deranjat multe meciuri, pentru că am avut şi ghinion, dar şi arbitraje care ne-au împins spre groapă“, a declarat oficialul bucureștenilor.

Mai departe, acesta a mărturisit că speră ca victoria cu Go Ahead Eagles din Europa League să contribuie și la startul ascensiunii, în clasament, în campionatul intern.

„De acum înainte, jucăm cu cea mai bună garnitură, ambele competiții sunt importante. Și Superliga, şi Europa League. Am crezut că declicul s-a produs în Kosovo, cu Drita, apoi cu Aberdeen, dar n-a fost aşa“, a adăugat Mihai Stoica.

