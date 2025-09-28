FCSB a fost o echipă tare ghinionistă, în acest sezon! Modul în care campioana l-a pierdut pe Mihai Lixandru (24 de ani) e încă o confirmare, în acest sens.

Jucătorul a făcut deplasarea în Olanda, pentru partida cu Go Ahead Eagles, însă a devenit indisponibil înainte de meci dintr-un motiv rar întâlnit. Concret, în Olanda, Lixandru a fost nevoit să fie supus unei operații de apendicită! După care n-a n-a putut reveni în țară, alături de colegii săi, după cum Sport.ro a explicat aici.

Lixandru, out 2 săptămâni. Nici Șut nu va juca

La o zi după victoria cu Go Ahead Eagles (1-0), s-a scris că Lixandru va absenta de pe teren, între 6-8 săptămâni. Informația inițială a fost confirmată acum, în mare măsură, de Mihai Stoica, în cadrul intervenției sale, la Prima Sport.

„Lixandru a fost operat în ziua meciului, pe la 11 dimineață. Și seara, când am venit de la stadion, medicul nostru îl adusese de la spital şi l-am văzut mâncând. După două săptămâni se poate antrena, nu poate face nimic până atunci“, a spus Mihai Stoica.

Sport.ro a prezentat aici lista partidelor pe care le va rata Mihai Lixandru, în următoarea perioadă.

Așadar, Lixandru e out pentru meciul FCSB – Oțelul Galați din această seară (ora 20.30). Și nici Adrian Șut, care s-a accidentat la echipa națională, nu poate evolua în această confruntare. În cazul său însă, revenirea pe teren e mult mai aproape.

„Şut nu e în lot (n.r. – cu Oţelul Galați). Putea fi, dar am discutat după antrenamentul din seara asta (n.r. – aseară). A avut o mică entorsă. Nu va fi la meci, poate va fi 30-45 de minute cu Young Boys (n.r. – pe 2 octombrie) şi poate începe cu Craiova (n.r. – pe 5 octombrie), dacă toate decurg cum trebuie. Deja s-a antrenat“, a explicat Mihai Stoica.

