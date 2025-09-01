Ștefan Târnovanu a ieșit la declarații vizibil iritat, acuzându-l pe centralul Sebastian Colțescu că a refuzat penalty-uri clare pentru roș-albaștri.



Meciul a fost plin de tensiune. Djokovic a deschis scorul pentru clujeni în minutul 19, iar Tănase a egalat din penalty, înainte de pauză. Tot CFR a intrat în avantaj la cabine, după reușita lui Emerllahu (45+1). FCSB a presat în partea a doua și a egalat abia în minutul 87, când Cisotti a reluat cu capul centrarea lui Radunovic.



Târnovanu l-a luat la țintă după CFR - FCSB 2-2: „Să ne ierte Dumnezeu!”



Finalul a fost incandescent: Alibec a cerut penalty la o ținere de tricou, apoi mingea l-a lovit în braț pe Păun, dar niciuna dintre faze nu a fost sancționată. În prelungiri, Șut a fost lovit în față de Abeid, care a văzut roșu direct, însă arbitrul nu a dictat și lovitură de la 11 metri.



„Din nou, un gol... Nu știu ce putem să mai facem! Scot prima minge, apoi îi vine direct pe frunte lui Emerllahu, să marcheze.



După asta, în a doua repriză, egalăm. Cu toate că, înainte, a fost penalty clar, să mă ierte Dumnezeu! Se mai întreabă lumea de ce ne supărăm.



Nu există, nu există! Penalty clar, îi vine mâna aici și face așa (n.r. arată la cameră). După asta, spuneți că suntem noi slabi. Ok, poate nu suntem noi cei mai buni, dar nu se poate să nu dai.



Ok, n-o vezi, dar dă-mi măcar corner... Foarte ciudat arbitrajul. Șut pe mijlocul porții, se deviază aproape în aut, nu dă corner.



Nu știu. Nu pot să-mi explic. Eu, dacă scap mingea și luăm gol, după putem să pierdem. Dar nu există așa ceva.



M-am uitat pe fază și am văzut că Șut a fost lovit înainte să bată Tănase (n.r. minutul 90+3). Arbitrul fluieră indirectă, nu? După, de ce le dai mingea lor? Nu știu, foarte dubios. Multe semne de întrebare", a spus Târnovanu.

