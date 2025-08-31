Damjan Djokovic a fost cel care a deschis scorul în minutul 16 pentru echipa sa, după ce a reluat cu capul o minge centrată din corner, de lângă Vlad Chiricheș. FCSB a revenit în joc în minutul 43, cu un gol din penalty marcat de Florin Tănase, dar ardelenii au intrat cu avantaj la cabine. Emerllahu a înscris în minutul 45+1.



Scorul final a fost stabilit de Juri Cisotti în minutul 87, cu o lovitură de cap după o minge centrată de pe partea stângă de Risto Radunovic.



Gigi Becali l-a făcut praf pe Mihai Toma



Gigi Becali, patronul campioanei României, a ”tunat” după meciul din Gruia. Printre cei criticați de finanțator se numără și Mihai Toma (18 ani), extrema dreaptă a FCSB-ului, care beneficiază de regula U21.



Omul de afaceri a lăsat de înțeles că se va reorienta în ceea ce privește soluția pentru regula U21.



„(n.r. - Sunteți mulțumit de U21?) Nu! Și acolo o să luăm o hotărâre. Aveam încredere în el (n.r. - în Toma), dar azi nicio realizare, nimic, nimic, nimic!



A început să și greșească. Vor să jucăm cu Cercel sau Stoian. Decât să joc în atac cu un copil, mai bine joc în apărare cu un copil”, a spus Becali, la Digi Sport.



În urma acestui rezultat, CFR Cluj și FCSB rămân pe locurile 13 și 14, cu câte șase puncte. De menționat că ardelenii au un meci în minus, cel cu Csikszereda.



Tot pe Csikszereda o va întâlni FCSB, imediat după reluarea campionatului. CFR Cluj se va deplasa pe terenul altei nou-promovate, Metaloglobus.

