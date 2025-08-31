Clujenii au deschis scorul în minutul 19, prin Damjan Djokovic, aflat la prima reușită stagională.



FCSB a egalat în minutul 41, după un penalty transformat de Florin Tănase, ajuns la 15 execuții consecutive fără rată în campionat. Totuși, CFR a intrat cu avantaj la cabine, Emerllahu marcând în prelungiri.



În repriza secundă, gazdele au avut ocaziile mai mari, dar roș-albaștrii au revenit pe final. Cisotti a adus punctul egalării în minutul 87, iar CFR a încheiat meciul în inferioritate după eliminarea lui Abeid, care l-a lovit pe Șut în careu.



Singurul fotbalist de la FCSB lăudat de Gigi Becali după remiza cu CFR: „Mi-a plăcut!”



La final, Gigi Becali a surprins. Deși a criticat prestația echipei, patronul a avut cuvinte de laudă pentru un singur jucător: atacantul Mamadou Thiam.



„Să știi că de Thiam mi-a plăcut. A jucat în careu, a protejat, mi-a plăcut de el. Noi l-am schimbat pentru că așa făcusem planul, ca în a doua repriză să intre Bîrligea. Dar Thiam mi-a plăcut”, a declarat Becali la Digi Sport.



Mamadou Thiam, atacant senegalez de 30 de ani, a fost transferat în această vară de FCSB de la Universitatea Cluj.

„Șepcile roșii” au primit 50.000 de euro și l-au păstrat definitiv pe Andrei Gheorghiță, în timp ce Thiam a semnat cu roș-albaștrii un contract pe un salariu lunar de 30.000 de euro, la nivelul lui Alibec, Bîrligea și Olaru.

