"Vrem sa castigam si Cupa, si titlul!" Reactia lui Cicaldau dupa victoria de la Botosani! Ce spune despre noul antrenor al Craiovei 

Craiova s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa ce a invins-o cu 1-0 pe FC Botosani.

Golul victoriei a fost marcat de Alexandru Cicaldau, dintr-o lovitura de la 11 metri acordata in primul minut de joc, in urma unui fault al lui Florescu asupra lui Ivan.

La finalul partidei, mijlocasul in varsta de 23 de ani care a adus victoria oltenilor a declarat ca echipa sa este determinata sa lupte atat pentru Cupa Romaniei, cat si pentru titlul de campioana.

"Suntem fericiti pentru ca am zis ca trebuie sa venim aici sa obtinem calificarea indiferent de conditiile de aici si de jocul nostru. A fost foarte, foarte frig, terenul inghetat. Ne bucuram ca am obtinut calificarea si pot sa zic ca am meritat. Bineinteles ca incercam sa castigam ambele trofee.

Am avut doua zile de pregatire cu domnul Ouzounidis, cu siguranta va avea mai mult timp sa pregateasca echipa si vom arata din ce in ce mai bine", a declarat Cicaldau.