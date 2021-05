Talpan, mesaj dur in cazul procesului pentru palmaresul Stelei: "Suporterii nu sunt prosti!" Atac dur la adresa fanilor FCSB

Florin Talpan, personaj principal al scandalului FCSB - CSA Steaua, a lansat un nou atac catre Becali si echipa lui.

Talpan si-a expus, pe contul de Facebook, parerea despre ultima decizie a instantei, pe care FCSB a considerat-o in favoarea ei. Talpan crede ca victoria lui Becali este una falsa si si-a prezentat interpretarea deciziei instantei:

"Indiferent de apartenenta, suporterii nu sunt prosti. si nici fraieri asa cum ii considera unii. Mai nou, chiar daca nu sunt juristi, practicieni in drept, acestia se informeaza, citesc, studiaza. Cu alte cuvinte, nu pot fi mintiti!

In privinta incheierii interlocutorii de azi din dosarul 48951/3/2017, Curtea de Apel Bucuresti a dispus:

Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei, ca neintemeiata. incuviinteaza proba cu inscrisuri, respectiv cele deja depuse la dosar, pentru intimatul-reclamant (Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti) si pentru intervenienta Asociatia Salvati Steaua. Respinge celelalte probe solicitate de parti ca nefiind utile solutionarii cauzei. Pronuntata azi 10.05.2021 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei. Document: incheiere de sedinta 10.05.2021.

Intervenientii uita ceea ce este foarte important sa va precizeze: Admiterea probatoriului cu inscrisurile existente la dosarul cauzei este cea mai recunoscuta modalitate (100%) de judecare a dosarelor indiferent de cauza si obiect.

Toate partile din dosar au solicitat judecarea cauzei in baza inscrisurilor existente. insa apelantul si intervenientii au mai solicitat si alt probatoriu pe care vi-l arat acum.

FCSB a solicitat proba cu inscrisuri noi, dar nu a depus in apel niciun inscris. Deci, FCSB este decazut sa mai depuna alte inscrisuri de acum incolo in dosar.

FCSB a solicitat proba cu interogatoriul intimatei–reclamante Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti dar i-a fost respinsa aceasta proba. Tot FCSB a solicitat si proba cu expertiza tehnica judiciara in specialitate contabilitate, dar si aceasta proba i-a fost respinsa. FCSB–ului i s-a respins solicitarea probatoriului constand in formularea de catre instanta de judecata a unei adrese catre FRF prin care sa se precizeze de catre FRF daca FCSB este continuatoarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti sau nu!

In privinta intervenientilor care se lauda „cu ce au obtinut ei azi in instanta”, va precizez ca li s-a admis doar proba cu inscrisurile depuse la dosar si anume statutul Asociatiei (netradus de catre un traducator autorizat asa cum prevede art 150 alin 4 din codul de procedura civila, iar alte inscrisuri sau dovezi in sprijinul FCSB nu au depus), li s-a respins solicitarea probatoriului constand in formularea de catre instanta de judecata a unei adrese catre FRF prin care sa se precizeze de catre FRF daca FCSB este continuatoarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti sau nu!

Aceasta solicitare hilara era oricum inadmisibila din prisma codului de procedura civila. Ca practician al dreptului, ca jurist dar nu in ultimul rand, imi plac oamenii corecti care isi asuma atunci cand pierd sau castiga, dar care sunt corecti si nu mincinosi! Poti fi mincinos si prin omisiunea adevarului! Unii mai au de invatat de la viata! Le urez succes!”, a scris Florin Talpan, pe Facebook.

CSA Steaua si FCSB 2 se lupta pentru promovarea in Liga 2. Trupa lui Gigi Becali incearca sa ii puna bete in roate "rivalei", astfel ca intr-un eventual meci direct, in finala barajului, vom putea urmari mai multi jucatori de la echipa mare a FCSB. De altfel, jucatori precum Razvan Oaida sau Alexandru Stan au evoluat pentru FCSB 2 impotriva CSA Steaua.