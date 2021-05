Un star al lui Bayern poate rata EURO din cauza unei accidentari! A rezistat doar 10 minute pe teren in meciul cu Borussia Monchengladbach

Joachim Low a primit o veste proasta cu o luna inaintea de inceperea Campionatului European.

Leon Goretzka a suferit o accidentare in victoria clara cu Borussia Monchengladbach, 6-0. Doar 10 minute a rezistat pe teren fotbalistul german. A fost introdus in minutul 60, iar in minutul 70, Hansi Flick a fost nevoit sa il schimbe cu tanarul Tanguy Nianzou, din cauza durerilor.

Bayern Munchen a confirmat printr-un comunicat oficial ca jucatorul a suferit o intindere si nu va fi disponibil in ultimele doua etape din campionat.

"FC Bayern nu se va putea baza pe Leon Goretzka pentru meciurile ramanse din campionat. Mijlocasul a suferit o intindere musculara la piciorul stang in meciul de sambata cu Borussia Monchengladbach.

Fa-te bine repede, Leon!" , este comunicatul oficial emis de clubul bavarez.

Goretzka a avut aceeasi problema medicala si in meciul tur cu PSG, din luna aprilie, cand a parasit terenul de joc dupa 33 de minute. Accidentarea a recidivat, iar mijlocasul german este in pericol sa rateze Campionatul European.

Bayern nu mai depinde de Goretzka in ultimele doua etape, a fost deja incoronata campioana in Bundesliga, in schimb Joachim Low are o grupa infernala la EURO 2020, unde se mai afla Franta, Portugalia si Ungaria.

Primul meci pe care echipa nationala a Germaniei il va disputa la Campionatul European va fi pe 15 iunie, in compania Frantei.