EXCLUSIV | Clubul din Serie A care il vrea pe Morutan! Ce suma ofera italienii pentru transferul jucatorului de la FCSB

Olimpiu Morutan (22 ani) este unul dintre jucatorii care ar putea pleca de la FCSB in vara.

Patronul Gigi Becali a primit inca de anul trecut oferte pentru Olimpiu Morutan, insa niciuna nu s-a ridicat la niveul pretentiilor sale financiare. Chiar in iarna, jucatorul a fost dorit cu insistenta de un club din Emiratele Arabe, insa finantatorul s-a impotrivit.

Desi s-a scris de interesul lui Inter pentru Morutan, sursele www.sport.ro anunta ca echipa lui Razvan Marin, Cagliari, a pus ochii pe jucatorul ros-albastrilor, iar in cazul in care vor scapa de retrogradare pregatesc o oferta de 8 milioane de euro, jumatate din suma pe care o cere Gigi Becali.

Olimpiu Morutan a fost unul dintre jucatorii de baza ai FCSB-ului in acest sezon. Fotbalistul cotat la doua milioane de euro conform Transfermarkt a jucat in 34 de meciuri in toate competitiile pentru echipa lui Petrea si a reusit sa inscrie de 8 ori. Totodata, Morutan a oferit si 14 pase de gol coechipierilor sai.

Cagliari se afla pe locul 16 in clasament, cu 32 de puncte obtinute in 34 de meciuri jucate. Echipa lui Razvan Marin este neinvinsa in ultimele cinci meciuri jucate si mai are trei meciuri inainte de incheierea campionatului, partide care ar putea sa o salveze de la retrogradare.