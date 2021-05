Mihai Stoica, reactie dura dupa acuzatiile de blat de la FC Botosani - FCSB: "Prostia este sora cea mai apropiata a rautatii!"

Mihai Stoica s-a saturat sa fie acuzat ca echipa lui este ajutata de alte cluburi.

Dupa ce FC Botosani a invins la Craiova, scor 3-2, fanii olteni au reactionat vehement impotriva moldovenilor, spunand ca ei joaca doar impotriva adversarilor FCSB. Acestia notifica ca, in acest sezon, FC Botosani a luat 3 puncte cu CFR, 4 cu Craiova si 0 cu 0 FCSB.

Mihai Stoica, manager general la FCSB, a raspuns acestor acuzatii. El considera ca statistica este cea ce reflecta astfel de cazuri. Iar daca statistica reflecta astfel de cazuri, FC Botosani are o victorie, 4 remize si 15 esecuri cu FCSB, in timp ce Universitatea are 3 victorii, 3 remize si 18 esecuri cu echipa lui Becali.

"Unii ziaristi ar trebui sa-si faca tricouri cu Sofocle. Pentru ca trebuie sa fii foarte prost si/sau rau intentionat sa spui ca Botosani - Steaua (salutari de la UEFA) a fost prietenie. Ca Botosani a jucat doar la Craiova, dovada fiind cartonasele. Pai, lipsitilor de argumente si logica, s-au dat 9 cartonase la Botosani - Steaua. Prostia este sora cea mai apropiata a rautati", a postat Mihai Stoica, pe pagina personala de Facebook.

Imediat dupa, Meme Stoica a reactionat si cu privire la doua zvonuri legate de transferuri.

"O parte a presei zice ca Becali a batut palma cu inlocuitorul lui Andrei Vlad. Eu zic ca vom incepe sezonul viitor cu Straton, Tarnovanu si Vlad (alphabetical order).

Alta parte a presei zice ca Nedelcu s-a saturat si vrea sa plece, desi are contract pana in vara lui 2022. Nedelcu nu s-a saturat, nu vrea sa plece si nu are contract pana in vara lui 2022", a incheiat acesta.

FCSB este pe 2 in Liga 1, la un punct in spatele liderului CFR. Ambele echipe mai au 4 etape de jucat.