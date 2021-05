FCSB - Academica Clinceni, LIVE de la ora 21:30 | Cu Tanase inapoi in lot, FCSB e obligata sa castige! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FCSB si Academica Clinceni se intalnesc in ultimul meci din a 7-a etapa a playoff-ului Ligii 1.

Inaintea acestei partide, FCSB este pe locul 2, cu 43 de puncte, in timp ce Academica Clinceni ocupa locul 6, cu 25 de puncte.

Ros-albastrii vin dupa succesul cu FC Botosani, scor 2-1, inregistrat dupa 3 meciuri fara victorie in playoff, incheiate cu doua infrangeri, cu Sepsi Sf. Gheorghe (1-2) si Universitatea Craiova (0-2), si o remiza, cu CFR Cluj (1-1).

De cealalta parte, Academica Clinceni a inregistrat o infrangere in cea mai recenta etapa, in fata celor de la CFR Cluj (0-1), avand in primele meciuri din playoff o singura victorie, cu Universitatea Craiova (1-0).

In celelalte meciuri directe din acest sezon, FCSB a castigat doua dueluri, ambele cu 2-0, iar Academica Clinceni s-a impus intr-o singura partida, scor 1-0.

Meciul dintre FCSB si Academica Clinceni este programat de la ora 21:30

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Harut, Radunovic - Vina, Ov. Popescu, Olaru - Morutan, Tanase, Oct. Popescu

Academica Clinceni: Ureche - Pashov, Gardos, Patriche, Dobrescu - Moulin, Cebotaru - Popa, Cordea, Logher - Rusescu